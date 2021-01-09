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Англия. Кубок
Норвич Сити - Ковентри
Норвич Сити - Ковентри: обзор матча 09 января 2021
Норвич Сити
09.01.2021, суббота, 15:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Ковентри
6'
К. МакЛин
7'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Норвич Сити - Ковентри
Замена
О. Скипп
️️️️
Я. Серенсен
88'
Желтая карточка
Г. Хэнли
87'
79'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Д. Шипли
79'
Замена
У. Бапага
️️️️
Г. Хамер
Замена
Т. Пукки
️️️️
Д. Хагилл
72'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Т. Кантвелл
72'
69'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Б. Шиф
68'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
M. Biamou
Желтая карточка
Т. Кантвелл
66'
63'
Желтая карточка
Г. Хамер
Замена
М. Ааронс
️️️️
Б. Мамба
62'
Желтая карточка
К. МакЛин
53'
Замена
Г. Хэнли
️️️️
К. Циммерманн
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
П. Плахета
7'
ГОЛ! 1:0!
К. МакЛин
Пас отдал
Т. Кантвелл
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Норвич Сити
21
Джон МакКракен
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Ковентри
1
Lee Camp
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
27
Jordon Thompson
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
4-3-2-2
4
Циммерманн
23
Гибсон
6
Кинтилья
19
Мамба
18
Серенсен
6
Теттей
23
МакЛин
77
Плахета
10
Кантвелл
9
Хагилл
12
3-2-2-2-1
13
Уилсон
5
Хайам
5
МакФадзин
5
Эстигард
18
Шиф
38
Хамер
96
Да Коста
3
Гилс
17
О'Харе
26
Шипли
36
19
Мамба
3
Ааронс
3
Ааронс
19
Мамба
18
Серенсен
34
Скипп
34
Скипп
18
Серенсен
4
Циммерманн
4
Хэнли
4
Хэнли
4
Циммерманн
10
Кантвелл
10
Буэндия
10
Буэндия
10
Кантвелл
9
Хагилл
20
Пукки
20
Пукки
9
Хагилл
26
Шипли
28
Экклз
28
Экклз
26
Шипли
38
Хамер
41
Бапага
41
Бапага
38
Хамер
36
20
Бакайоко
20
Бакайоко
36
18
Шиф
37
Джеймс
37
Джеймс
18
Шиф
Остались в запасе
Норвич Сити
Ковентри
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
11
Онель Эрнандес
ПВ
21
Джон МакКракен
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
27
Jordon Thompson
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
9
Джерване Кастанер
ЦФ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
11
Онель Эрнандес
ПВ
21
Джон МакКракен
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
Остались в запасе
27
Jordon Thompson
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
9
Джерване Кастанер
ЦФ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Норвич Сити - Ковентри
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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