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Расписание матчей
Италия. Кубок
Эмполи - Брешиа
Эмполи - Брешиа: онлайн-трансляция 25 ноября 2020
Эмполи
25.11.2020, среда, 16:30
Италия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Перенесен
Брешиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эмполи - Брешиа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
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13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
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Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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