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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кельн - Оснабрюк
Кельн - Оснабрюк: обзор матча 22 декабря 2020
Кельн
22.12.2020, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Оснабрюк
45+1'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кельн - Оснабрюк
Желтая карточка
С. Борнау
85'
80'
Замена
L. Ihorst
️️️️
U. Taffertshofer
80'
Замена
Н. Шмидт
️️️️
С. Керк
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
А. Модест
69'
Замена
Й. Хектор
️️️️
С. Озкан
69'
58'
Замена
Л. Рейс
️️️️
B. Henning
58'
Замена
M. Heider
️️️️
C. Santos
54'
Желтая карточка
B. Henning
Замена
Я. Тильманн
️️️️
И. Якобс
54'
Желтая карточка
И. Якобс
51'
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
Пас отдал
О. Дуда
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Оснабрюк
22
Филипп Кен
ВР
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
0
C. Santos
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
22
Ulrich Taffertshofer
ЦФ
19
Kevin Wolze
ЦФ
18
Maurice Trapp
ЦФ
33
Timo Beermann
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Оснабрюк
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
15
Людовит Рейс
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
5
Konstantin Engel
ЦФ
0
A. Susac
ЦФ
23
David Blacha
ЦФ
20
M. Heider
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хорн
3
Каттербах
22
Мере
33
Борнау
27
Вольф
6
Скири
6
Озкан
4
Якобс
8
Дуда
18
Лимниос
27
Модест
1-1-1-5
22
Кен
5
Гугганиг
37
Керк
11
Мультауп
22
6
33
18
19
4
Якобс
29
Тильманн
29
Тильманн
4
Якобс
6
Озкан
14
Хектор
14
Хектор
6
Озкан
27
Модест
37
Реджбечай
37
Реджбечай
27
Модест
6
15
Рейс
15
Рейс
6
37
Керк
31
Шмидт
31
Шмидт
37
Керк
0
20
20
0
22
14
14
22
Остались в запасе
Кельн
Оснабрюк
38
Яннес Хорн
ЛЗ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
24
Доминик Дрекслер
АП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
5
Konstantin Engel
ЦФ
0
A. Susac
ЦФ
23
David Blacha
ЦФ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
24
Доминик Дрекслер
АП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
Остались в запасе
5
Konstantin Engel
ЦФ
0
A. Susac
ЦФ
23
David Blacha
ЦФ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Кельн - Оснабрюк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
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