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Расписание матчей
Германия. Кубок
Штутгарт - Фрайбург
Штутгарт - Фрайбург: обзор матча 23 декабря 2020
Штутгарт
23.12.2020, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Фрайбург
15'
С. Калайджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Штутгарт - Фрайбург
77'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
В. Грифо
77'
Замена
Л. Темпельман
️️️️
Б. Сантамария
Замена
Д. Дидави
️️️️
М. Климович
73'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Г. Кастро
61'
Замена
Б. Соса
️️️️
Н. Гонсалес
61'
Желтая карточка
М. Климович
55'
55'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Л. Хелер
55'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
У. Ен Чон
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Т. Кулибали
46'
44'
Желтая карточка
В. Грифо
Желтая карточка
П. Штенцель
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Калайджич
Пас отдал
Г. Кастро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
40
Матео Климович
АП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Филипп Ферстер
АП
10
Филипп Клемент
АП
10
Даниэль Дидави
АП
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
6
Амир Абраши
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
20
Гус Тил
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Бредлов
2
Кемпф
3
Антон
15
Штенцель
3
Эндо
23
Мангала
8
Кастро
10
Кулибали
40
Климович
31
Гонсалес
11
Калайджич
3-4-2-1
32
Уфофф
3
Линхарт
3
Хайнц
13
Шлоттербек
7
Шмид
27
Хефлер
7
Сантамария
30
Гюнтер
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
8
Кастро
10
Ферстер
10
Ферстер
8
Кастро
10
Кулибали
21
Чурлинов
21
Чурлинов
10
Кулибали
31
Гонсалес
3
Соса
3
Соса
31
Гонсалес
40
Климович
10
Дидави
10
Дидави
40
Климович
11
Чон
22
Чан Хун
22
Чан Хун
11
Чон
7
Сантамария
20
Темпельман
20
Темпельман
7
Сантамария
9
Хелер
9
Демирович
9
Демирович
9
Хелер
32
Грифо
18
Петерсен
18
Петерсен
32
Грифо
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
1
Йенс Граль
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
10
Филипп Клемент
АП
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
17
Лукас Кюблер
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
10
Филипп Клемент
АП
35
Марцин Камински
ЦЗ
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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