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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Аполлон Смирнис
Атромитос - Аполлон Смирнис: обзор матча 21 ноября 2020
Атромитос
21.11.2020, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Аполлон Смирнис
37'
Г. Манусос (П)
72'
Г. Манусос (П)
4'
F. Andoni
47'
Н. Иоаннидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Аполлон Смирнис
88'
Замена
A. Dauda
️️️️
Н. Иоаннидис
Замена
J. Umbides
️️️️
П. Саломон
87'
Замена
J. Tomasevic
️️️️
К. Кивракидис
87'
Желтая карточка
П. Саломон
83'
82'
Замена
В. Сливка
️️️️
F. Andoni
81'
Замена
️️️️
И. Колл
Желтая карточка
B. Rabello
78'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Манусос
72'
70'
Желтая карточка
R. Kitoko
63'
Желтая карточка
К. Бручич
60'
Замена
R. Kitoko
️️️️
A. Mounier
60'
Замена
️️️️
Д. Хухумис
Замена
B. Rabello
️️️️
Б. Матич
57'
47'
ГОЛ! 1:2!
Н. Иоаннидис
45'
Желтая карточка
F. Andoni
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Манусос
37'
36'
Желтая карточка
D.
Желтая карточка
Б. Матич
12'
4'
ГОЛ! 0:1!
F. Andoni
Пас отдал
Т. Бединелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
50
Боян Матич
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Аполлон Смирнис
14
Выкинтас Сливка
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
3-4-3
1
Янниотис
12
6
Гутас
19
Кивракидис
3
Гальвао
8
Харисис
10
Саломон
7
Христодулопулос
9
Манусос
23
50
Матич
3-2-2-1-3
31
Лисгарас
0
5
Баксеванидис
2
Бручич
3
Хухумис
77
Колл
64
29
Бединелли
0
29
Иоаннидис
87
19
Кивракидис
22
22
19
Кивракидис
8
Бусуладжич
8
Бусуладжич
50
Матич
10
10
50
Матич
10
Саломон
8
8
10
Саломон
0
0
0
0
64
14
Сливка
14
Сливка
64
29
Иоаннидис
9
9
29
Иоаннидис
Остались в запасе
Атромитос
Аполлон Смирнис
0
A. Agayev
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Остались в запасе
0
A. Agayev
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Остались в запасе
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Атромитос - Аполлон Смирнис
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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Атромитос
Аполлон Смирнис
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39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
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1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
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2018.12.21 00:58
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