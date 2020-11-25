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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Аполлон Смирнис
Астерас - Аполлон Смирнис: обзор матча 25 ноября 2020
Астерас
25.11.2020, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Аполлон Смирнис
90'
+2
Замена
A. Mounier
️️️️
Т. Бединелли
90'
+2
Замена
R. Kitoko
️️️️
И. Колл
Желтая карточка
В. Иглесиас
88'
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Х. Тасулис
87'
Замена
Х. Регис
️️️️
Л. Тилика
87'
87'
Замена
️️️️
Н. Иоаннидис
72'
Желтая карточка
И. Колл
70'
Замена
️️️️
Д. Хухумис
Замена
B. FernÃ¡ndez
️️️️
Х. Мунафо
69'
67'
Желтая карточка
Т. Бединелли
59'
Желтая карточка
Д. Хухумис
Замена
R. Gómez
️️️️
А. Риера
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Аполлон Смирнис
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
21
Василиос Витлис
ЦЗ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
2-3-1-4
1
Пападопулос
22
Гарсия
58
Пасалидис
17
Иглесиас
3
Тасулис
8
Мунафо
7
Тилика
15
9
Барралес
40
Сито
23
Риера
3-2-3-1-2
2
Бручич
31
Лисгарас
0
5
Баксеванидис
3
Хухумис
77
Колл
64
23
Цилулис
29
Бединелли
29
Иоаннидис
87
3
Тасулис
24
Альварес
24
Альварес
3
Тасулис
23
Риера
21
21
23
Риера
8
Мунафо
44
44
8
Мунафо
7
Тилика
20
Регис
20
Регис
7
Тилика
77
Колл
0
0
77
Колл
29
Бединелли
0
0
29
Бединелли
Остались в запасе
Астерас
Аполлон Смирнис
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
99
Антонис Цифцис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Остались в запасе
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
99
Антонис Цифцис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
Остались в запасе
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Астерас - Аполлон Смирнис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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