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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Ирландия
Англия - Ирландия: обзор матча 12 ноября 2020
Англия
12.11.2020, четверг, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Англия - Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
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