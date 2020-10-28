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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Лацио
Брюгге - Лацио: обзор матча 28 октября 2020
Брюгге
28.10.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
42'
Х. Ванакен (П)
14'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Лацио
Желтая карточка
М. Ритс
88'
Замена
М. Крменчик
️️️️
Э. Деннис
88'
Замена
Н. Ланг
️️️️
Ш. Де Кетеларе
84'
76'
Желтая карточка
Ш. Чиж
Желтая карточка
Э. Деннис
69'
68'
Замена
Ш. Чиж
️️️️
Ф. Кайседо
59'
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
56'
Замена
В. Мурики
️️️️
М. Фарес
46'
Замена
А. Перейра
️️️️
Патрик
45'
Желтая карточка
У. Худт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Ванакен
42'
40'
Желтая карточка
Патрик
35'
Желтая карточка
М. Фарес
Желтая карточка
К. Дьятта
32'
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Корреа
Пас отдал
А. Марушич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
58
Марцио Пика
ЦЗ
54
Дамиано Франко
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
55
Шимон Чиж
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
3-4-2-1
22
Миньоле
15
Дели
23
Соболь
31
Коссуну
23
Ритс
25
Вормер
20
Ванакен
22
Мата
17
Де Кетеларе
15
Дьятта
17
Деннис
4-3-3
25
Рейна
77
Марушич
29
Худт
4
Патрик
15
Ачерби
16
Пароло
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
32
Корреа
10
Кайседо
93
Фарес
17
Де Кетеларе
70
Ланг
70
Ланг
17
Де Кетеларе
17
Деннис
21
Крменчик
21
Крменчик
17
Деннис
10
Кайседо
55
Чиж
55
Чиж
10
Кайседо
4
Патрик
8
Перейра
8
Перейра
4
Патрик
93
Фарес
19
Мурики
19
Мурики
93
Фарес
Остались в запасе
Брюгге
Лацио
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
29
Давид Окереке
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
58
Марцио Пика
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
55
Алессио Фурланетто
ВР
54
Дамиано Франко
ЦЗ
71
Марко Алия
ВР
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
29
Давид Окереке
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Остались в запасе
58
Марцио Пика
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
55
Алессио Фурланетто
ВР
54
Дамиано Франко
ЦЗ
71
Марко Алия
ВР
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Брюгге - Лацио
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Ян Брейдель
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