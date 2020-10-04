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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Ларисса
Аполлон Смирнис - Ларисса: обзор матча 04 октября 2020
Аполлон Смирнис
04.10.2020, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ларисса
90+1'
F. Andoni (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - Ларисса
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
G. Maidanos
ГОЛ с пенальти! 1:0!
F. Andoni
90'
+1
83'
Замена
G. Maidanos
️️️️
S. Filip
83'
Замена
G. Zacharakis
️️️️
G. Torje
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
A. Dauda
77'
Замена
️️️️
Д. Хухумис
71'
66'
Желтая карточка
S. Filip
65'
Замена
A. Ghazal
️️️️
A. Secerovic
53'
Замена
V. Platellas
️️️️
R. Milosavljevic
41'
Желтая карточка
A. Secerovic
Замена
С. Цилулис
️️️️
А. Раили
33'
Желтая карточка
F. Andoni
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
5
Адиль Раили
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
64
Fatjon Andoni
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
0
G. Torje
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Аполлон Смирнис
77
Исраэль Колл
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
14
Leonidas Rossi
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
21
Manolis Patralis
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
Ларисса
66
Ali Ghazal
ЦП
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
0
V. Platellas
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
3-2-2-1-3
31
Лисгарас
0
5
Баксеванидис
3
Хухумис
5
Раили
64
14
Сливка
29
Бединелли
11
9
70
4-4-2
1
4
77
Музек
70
25
20
Спарв
22
0
22
17
Дурмишай
7
9
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
9
5
Раили
23
Цилулис
23
Цилулис
5
Раили
0
0
0
21
21
0
22
0
0
22
70
23
23
70
22
66
66
22
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Ларисса
14
Leonidas Rossi
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
77
Исраэль Колл
ЦП
21
Manolis Patralis
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
14
Leonidas Rossi
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
77
Исраэль Колл
ЦП
21
Manolis Patralis
ЦФ
Остались в запасе
19
Vladimir Bajić
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Аполлон Смирнис - Ларисса
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости команд
Все
Аполлон Смирнис
Ларисса
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
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