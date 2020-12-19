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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Викинг
Буде-Глимт - Викинг: обзор матча 19 декабря 2020
Буде-Глимт
19.12.2020, суббота, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
3 : 0
Завершен
Викинг
14'
С. Фет
21'
K. Junker
89'
K. Junker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Викинг
ГОЛ! 3:0!
K. Junker
Пас отдал
О. Сольбаккен
89'
87'
Желтая карточка
В. Веватне
85'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
К. Лекберг
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
83'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
А. Сампстед
77'
46'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
З. Битики
ГОЛ! 2:0!
K. Junker
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Фет
Пас отдал
K. Junker
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Викинг
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Джо Белл
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
0
R. Hauge
ЦФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Сондре Аукленд
АП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Лоде
22
Хейбротен
2
Сампстед
7
Берг
19
Фет
14
Салтнес
9
Сольбаккен
11
Зинкернагель
77
3-2-1-1-4
18
Бьорсхол
3
Веватне
5
Хеггхейм
16
Лекберг
8
Белл
29
Ибрахимай
11
Битики
11
де Ланлай
9
5
1
2
Сампстед
8
Конрадсен
8
Конрадсен
2
Сампстед
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
16
Лекберг
23
Викстоль
23
Викстоль
16
Лекберг
11
Битики
10
10
11
Битики
Остались в запасе
Буде-Глимт
Викинг
0
R. Hauge
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
0
R. Hauge
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
Остались в запасе
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Буде-Глимт - Викинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
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