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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Старт - Буде-Глимт
Старт - Буде-Глимт: обзор матча 02 декабря 2020
Старт
02.12.2020, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
1 : 1
Завершен
Буде-Глимт
17'
E. Schulze
26'
K. Junker (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Старт - Буде-Глимт
83'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
И. Амундсен
78'
Замена
Э. Хаген
️️️️
М. Лоде
78'
Замена
R. Hauge
️️️️
О. Сольбаккен
Желтая карточка
J. Deumeland
75'
Замена
M. Bringaker
️️️️
Э. Сегберг
74'
Замена
K. Skaanes
️️️️
C. Bolaños
68'
59'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
А. Сампстед
59'
Замена
С. Фет
️️️️
У. Ветлесен
32'
Желтая карточка
А. Сампстед
Желтая карточка
M. El Makrini
29'
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
K. Junker
Желтая карточка
Й. Даланд
25'
24'
Желтая карточка
П. Берг
ГОЛ! 1:0!
E. Schulze
Пас отдал
C. Bolaños
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Старт
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
15
Mohamed El Makrini
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
15
Eman Marković
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
30
Christian Bolaños
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Старт
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
2-2-1-1-5
19
Теннессен
2
Даланд
23
Сегберг
32
Вихне
15
11
Кабран
1
11
30
6
15
4-1-2-2-1
12
Хайкин
2
Лоде
2
Сампстед
38
Амундсен
15
Бьоркан
7
Берг
14
Салтнес
10
Ветлесен
11
Зинкернагель
9
Сольбаккен
77
30
19
19
30
23
Сегберг
20
20
23
Сегберг
2
Лоде
18
Хаген
18
Хаген
2
Лоде
38
Амундсен
22
Хейбротен
22
Хейбротен
38
Амундсен
10
Ветлесен
19
Фет
19
Фет
10
Ветлесен
9
Сольбаккен
0
0
9
Сольбаккен
2
Сампстед
8
Конрадсен
8
Конрадсен
2
Сампстед
Остались в запасе
Старт
Буде-Глимт
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
6
Вегард Моберг
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
6
Вегард Моберг
ЦП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Старт - Буде-Глимт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
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