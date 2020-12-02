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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Сандефьорд
Олесунн - Сандефьорд: обзор матча 02 декабря 2020
Олесунн
02.12.2020, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
0 : 1
Завершен
Сандефьорд
34'
Д. Вега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Сандефьорд
83'
Замена
G. Gibson
️️️️
Д. Вега
Замена
V. Fiskerstrand
️️️️
Ненасс
79'
71'
Замена
М. Хаакенстад
️️️️
Б. Вембангомо
Замена
F. Carlsen
️️️️
I. Uzochukwu
61'
Желтая карточка
С. Хауген
58'
Желтая карточка
J. Gronner
54'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вега
Желтая карточка
D. Klinkenberg
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
7
Ненасс
ЦП
4
Jonas Gronner
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
15
Дейвер Вега
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Олесунн
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
24
Enock Mwimba
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
Сандефьорд
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
19
Вильям Куртович
ОП
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
2-1-1-1-5
20
Олафссон
20
Йоргенсен
77
Бизоза
7
Ненасс
9
Кастро
6
1
9
Хауген
30
15
1-2-1-5
5
Вембангомо
15
Вега
3
Валес
99
Хансен
3
1
2
4
6
30
8
8
30
7
Ненасс
36
36
7
Ненасс
5
Вембангомо
2
Хаакенстад
2
Хаакенстад
5
Вембангомо
15
Бренден
15
Бренден
15
Вега
25
25
15
Вега
Остались в запасе
Олесунн
Сандефьорд
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
24
Enock Mwimba
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
19
Вильям Куртович
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
24
Enock Mwimba
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
19
Вильям Куртович
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Олесунн - Сандефьорд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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