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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Машук-КМВ - Динамо Бр
Машук-КМВ - Динамо Бр: обзор матча 30 сентября 2020
Машук-КМВ
30.09.2020, среда, 16:00
Россия. Кубок, группа 10, 2 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Бр
76'
Д. Дулаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Машук-КМВ - Динамо Бр
89'
Пенальти не реализован!
В. Сорокин
86'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Ю. Першин
Замена
М. Жестков
️️️️
А. Алборов
85'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дулаев
76'
Желтая карточка
Д. Дулаев
70'
Замена
А. Ашинов
️️️️
З. Цакоев
70'
63'
Замена
А. Циберкин
️️️️
Д. Агуреев
Замена
Д. Дулаев
️️️️
С. Цыганов
61'
Замена
И. Шумахов
️️️️
Д. Родин
61'
Замена
А. Карибов
️️️️
З. Камболов
61'
46'
Замена
А. Джумаев
️️️️
Д. Пикатов
Желтая карточка
А. Алборов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
35
Роман Калюжный
ВР
88
Алан Алборов
ЦЗ
5
Георгий Кабулов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
22
Заур Цакоев
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
11
Заурбек Камболов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Цховребов
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
9
Даниил Агуреев
ПВ
10
Николай Мараев
ПВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
Машук-КМВ
1
Иван Первой
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
22
Александр Карибов
ЦП
20
Аслан Ашинов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
70
Александр Джумаев
ЦП
21
Александр Циберкин
ЦФ
3-5-1-1
35
Калюжный
88
Алборов
5
Кабулов
27
Лебедев
6
Родин
11
Камболов
19
Ламбарский
33
Кренделев
7
Данилов
22
Цакоев
9
Цыганов
2-2-2-3-1
95
Вамбольт
3
Луппа
10
Дрогунов
11
Пазин
21
Крючков
4
Баранов
8
Чиркин
20
Пикатов
10
Мараев
10
Першин
9
Агуреев
11
Камболов
22
Карибов
22
Карибов
11
Камболов
9
Цыганов
84
Дулаев
84
Дулаев
9
Цыганов
22
Цакоев
20
Ашинов
20
Ашинов
22
Цакоев
6
Родин
4
Шумахов
4
Шумахов
6
Родин
88
Алборов
71
Жестков
71
Жестков
88
Алборов
9
Агуреев
21
Циберкин
21
Циберкин
9
Агуреев
20
Пикатов
70
Джумаев
70
Джумаев
20
Пикатов
10
Першин
14
Сорокин
14
Сорокин
10
Першин
Остались в запасе
Машук-КМВ
Динамо Бр
1
Иван Первой
ВР
Главный тренер
Станислав Цховребов
96
Алексей Кузнецов
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
Остались в запасе
1
Иван Первой
ВР
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Цховребов
Статистика матча Машук-КМВ - Динамо Бр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Ян Марушко
(Самара)
Стадион:
Центральный
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