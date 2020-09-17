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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бернли - Шеффилд Юнайтед
Бернли - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 17 сентября 2020
Бернли
17.09.2020, четверг, 19:30
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Шеффилд Юнайтед
67'
М. Выдра
4'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бернли - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ!
Б. Осборн
5:4
ГОЛ!
Р. Брэди
5:3
ГОЛ!
Э. Питерс
4:3
ГОЛ!
С. Берге
3:3
ГОЛ!
Д. Браунхилл
3:2
ГОЛ!
Б. Шарп
2:2
ГОЛ!
М. Выдра
2:1
Пенальти не реализован!
О. МакБарни
ГОЛ!
К. Вуд
1:1
ГОЛ!
О. Норвуд
0:1
87'
Замена
К. Бешам
️️️️
Д. Богль
Замена
К. Вуд
️️️️
Д. Родригес
82'
81'
Желтая карточка
И. Ампаду
68'
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
ГОЛ! 1:1!
М. Выдра
Пас отдал
Д. Родригес
67'
62'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. Бурк
62'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Д. МакГолдрик
Замена
Э. Питерс
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
15'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
М. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
19
Джош Бенсон
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-1-3-2
1
Поуп
13
Лонг
2
Данн
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
11
Брэди
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
16
Родригес
11
Выдра
3-2-3-2
25
Фодеринхэм
2
Богль
14
Робинсон
19
Ягиелка
4
Ампаду
3
Лоу
16
Берге
10
Норвуд
23
Осборн
7
Бурк
17
МакГолдрик
7
Гудмундссон
33
Питерс
33
Питерс
7
Гудмундссон
16
Родригес
9
Вуд
9
Вуд
16
Родригес
2
Богль
6
Бешам
6
Бешам
2
Богль
7
Бурк
14
Шарп
14
Шарп
7
Бурк
17
МакГолдрик
9
МакБарни
9
МакБарни
17
МакГолдрик
Остались в запасе
Бернли
Шеффилд Юнайтед
4
Бобби Томас
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
27
Реган Слатер
ОП
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
4
Бобби Томас
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
Остались в запасе
27
Реган Слатер
ОП
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Бернли - Шеффилд Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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