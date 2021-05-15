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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Газиантеп
Хатайспор - Газиантеп: обзор матча 15 мая 2021
Хатайспор
15.05.2021, суббота, 18:00
Турция. Суперлига, 42 тур
0 : 1
Завершен
Газиантеп
73'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Газиантеп
Замена
B. Camoglu
️️️️
Р. Абид
84'
83'
Замена
A. Aziz Tetteh
️️️️
М. Демир
80'
Желтая карточка
З. Козули
75'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
Н. Дико
74'
Замена
К. Эзер
️️️️
C. Şahin
73'
ГОЛ! 0:1!
J.
Замена
М. Мерт
️️️️
А. Траоре
72'
Замена
М. Камара
️️️️
Д. Акинтола
64'
Желтая карточка
Y. Abdioğlu
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
6
Jefferson
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Хатайспор
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
34
Akin Alkan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Газиантеп
10
Кенан Эзер
ЦП
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
91
Okkes Karaoglu
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
1-3-5
1
Моанд
28
Сантос
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
9
Бупендза
20
Рибейру
8
Акинтола
10
Траоре
16
4-4-2
27
Бозан
12
3
Джилободжи
77
Джейлан
35
70
6
8
Соялп
7
Козули
9
Демир
12
Дико
10
Траоре
19
Мерт
19
Мерт
10
Траоре
14
Абид
2
2
14
Абид
8
Акинтола
7
Камара
7
Камара
8
Акинтола
9
Демир
55
55
9
Демир
70
10
Эзер
10
Эзер
70
12
Дико
7
7
12
Дико
Остались в запасе
Хатайспор
Газиантеп
34
Akin Alkan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦП
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
91
Okkes Karaoglu
ЦФ
Остались в запасе
34
Akin Alkan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦП
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
91
Okkes Karaoglu
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Хатайспор - Газиантеп
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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