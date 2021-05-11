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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор: обзор матча 11 мая 2021
Истанбул Башакшехир
11.05.2021, вторник, 20:30
Турция. Суперлига, 41 тур
0 : 0
Завершен
Кайсериспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
М. Текдемир
87'
84'
Желтая карточка
Я. Субаши
81'
Замена
Я. Субаши
️️️️
Д. Аврамовски
77'
Замена
K. Luckassen
️️️️
П. Энрике
77'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Леннон
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Б. Болинголи
63'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
Ю. Ндайшими
63'
Замена
Д. Алексич
️️️️
У. Учар
46'
Желтая карточка
Б. Болинголи
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
3-2-4-1
34
Гюнок
3
Дуарте
21
Текдемир
33
Учар
5
Болинголи
28
Тагир
55
Ндайшими
19
Озкан
9
Тюрук
89
Шадли
42
Саинер
4-1-4-1
80
Алемдар
3
Пас
20
Квржич
4
Коловециос
16
Бехич
3
Аттама
12
Леннон
27
Аврамовски
7
Энрике
73
Мухар
23
Парлак
21
Текдемир
38
Чигерчи
38
Чигерчи
21
Текдемир
33
Учар
9
Алексич
9
Алексич
33
Учар
55
Ндайшими
80
Кайсара
80
Кайсара
55
Ндайшими
5
Болинголи
27
Кривелли
27
Кривелли
5
Болинголи
7
Энрике
42
42
7
Энрике
12
Леннон
28
Дживелек
28
Дживелек
12
Леннон
27
Аврамовски
3
Субаши
3
Субаши
27
Аврамовски
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
14
Бесард Сабович
ЦП
24
Melih Okutan
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Остались в запасе
14
Бесард Сабович
ЦП
24
Melih Okutan
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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