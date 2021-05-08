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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Газиантеп
Кайсериспор - Газиантеп: обзор матча 08 мая 2021
Кайсериспор
08.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 40 тур
0 : 0
Завершен
Газиантеп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Газиантеп
90'
+1
Замена
З. Козули
️️️️
J.
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Леннон
79'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Д. Аврамовски
79'
77'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
О. Рашид
77'
Замена
K. Mirallas
️️️️
А. Максим
Желтая карточка
Д. Аттама
74'
68'
Замена
М. Демир
️️️️
Н. Дико
67'
Замена
Г. Вурал
️️️️
J. Maranhao
53'
Желтая карточка
R. Miranda
46'
Желтая карточка
P. Olkowski
Замена
K. Luckassen
️️️️
З. Квржич
46'
Желтая карточка
Н. Пас
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
21
Roderick Miranda
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
24
Melih Okutan
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
4-1-4-1
80
Алемдар
16
Бехич
3
Пас
4
Коловециос
20
Квржич
3
Аттама
27
Аврамовски
73
Мухар
7
Энрике
12
Леннон
23
Парлак
3-2-4-1
19
Гювенк
77
Джейлан
16
3
Джилободжи
21
12
23
Рашид
18
44
Максим
6
12
Дико
12
Леннон
28
Дживелек
28
Дживелек
12
Леннон
20
Квржич
42
42
20
Квржич
27
Аврамовски
7
Алибек
7
Алибек
27
Аврамовски
6
7
Козули
7
Козули
6
44
Максим
87
87
44
Максим
12
77
Вурал
77
Вурал
12
23
Рашид
8
Соялп
8
Соялп
23
Рашид
12
Дико
9
Демир
9
Демир
12
Дико
Остались в запасе
Кайсериспор
Газиантеп
24
Melih Okutan
ЦФ
14
Бесард Сабович
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
11
Мирза Джихан
ЛВ
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
Остались в запасе
24
Melih Okutan
ЦФ
14
Бесард Сабович
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Остались в запасе
11
Мирза Джихан
ЛВ
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Кайсериспор - Газиантеп
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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