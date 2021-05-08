Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Касымпаша
Эрзурумспор - Касымпаша: обзор матча 08 мая 2021
Эрзурумспор
08.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 40 тур
0 : 1
Завершен
Касымпаша
68'
К. Варга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Касымпаша
Красная карточка
H. Hatipoğlu
89'
Замена
A. Teikeu
️️️️
M. Murat Uçar
83'
81'
Замена
Т. Бречка
️️️️
К. Варга
79'
Вторая желтая
Д. Люккассен
79'
Желтая карточка
К. Варга
76'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Ж. Коомсон
Замена
Э. Рашани
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
75'
Замена
B. Ãagiran
️️️️
G. Obertan
75'
68'
ГОЛ! 0:1!
К. Варга
Пас отдал
К. Бистрович
63'
Желтая карточка
Д. Люккассен
Замена
O. Sert
️️️️
J. Ochieng Omolo
61'
52'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Д. Дринкуотер
43'
Желтая карточка
Т. Сербест
7'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
24
Loret Sadiku
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Эрзурумспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
78
Yilmaz Guney
ЦФ
18
Recep Derin
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
1-1-1-5
55
20
Бумаль
17
Бассан
77
4
15
61
23
3-3-2-2
1
Ташкыран
32
Люккассен
94
Хадергьонай
4
Хаддади
10
Хайрадинович
4
Дринкуотер
15
Сербест
7
Коомсон
7
Варга
92
Телин
24
99
19
Рашани
19
Рашани
99
77
30
30
77
4
77
77
4
15
55
55
15
7
Варга
25
Бречка
25
Бречка
7
Варга
4
Дринкуотер
8
Бистрович
8
Бистрович
4
Дринкуотер
7
Коомсон
10
Эрдоган
10
Эрдоган
7
Коомсон
Остались в запасе
Эрзурумспор
Касымпаша
78
Yilmaz Guney
ЦФ
18
Recep Derin
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
55
Yasin Dulger
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
78
Yilmaz Guney
ЦФ
18
Recep Derin
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
Остались в запасе
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
55
Yasin Dulger
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Эрзурумспор - Касымпаша
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Эрзурумспор
Касымпаша
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
«Эрзурумспор» – «Самсунспор»: кто победит в матче Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+