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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Хатайспор
Коньяспор - Хатайспор: обзор матча 24 апреля 2021
Коньяспор
24.04.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 37 тур
0 : 0
Завершен
Хатайспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Хатайспор
Желтая карточка
Н. Скубич
90'
+2
90'
+2
Замена
B. Camoglu
️️️️
Д. Акинтола
Замена
Э. Дачи
️️️️
С. Цикалеши
85'
77'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
З. Битики
76'
Желтая карточка
I. DiomandÃ©
70'
Замена
A. Kravets
️️️️
А. Рахманович
68'
Желтая карточка
А. Бартакжи
65'
65'
Замена
М. Мерт
️️️️
Р. Абид
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
М. Евтович
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
70
Джесс Секидика
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Хатайспор
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
4-2-2-2
23
Сехич
42
Бартакжи
6
Джалик
12
Гильерме
89
Скубич
8
Евтович
8
Хаджиахметович
11
Битики
11
Рахманович
17
Цикалеши
70
Секидика
3-3-1-3
1
Моанд
6
Биллонг
28
Сантос
98
14
Абид
5
Сакей
90
Попов
7
Камара
8
Акинтола
20
Рибейру
9
Бупендза
8
Евтович
82
82
8
Евтович
11
Битики
27
Шенгелия
27
Шенгелия
11
Битики
11
Рахманович
0
0
11
Рахманович
17
Цикалеши
22
Дачи
22
Дачи
17
Цикалеши
8
Акинтола
2
2
8
Акинтола
14
Абид
19
Мерт
19
Мерт
14
Абид
Остались в запасе
Коньяспор
Хатайспор
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
Остались в запасе
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Коньяспор - Хатайспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Конья
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