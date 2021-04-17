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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Хатайспор
Трабзонспор - Хатайспор: обзор матча 17 апреля 2021
Трабзонспор
17.04.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Хатайспор
22'
Джанини
90+6'
А. Бупендза (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Хатайспор
90'
+9
Желтая карточка
А. Траоре
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Бупендза
Замена
А. Омюр
️️️️
Джанини
88'
Желтая карточка
Ю. Сари
87'
85'
Замена
Ж. Биллонг
️️️️
Y. Abdioğlu
85'
Замена
J. Akomadi
️️️️
Р. Абид
Замена
Б. Эздемир
️️️️
Э. Нвакаеме
79'
69'
Замена
М. Мерт
️️️️
Р. Рибейру
Замена
Флавио
️️️️
А. Пармак
66'
63'
Желтая карточка
Y. Abdioğlu
61'
Желтая карточка
Р. Рибейру
Желтая карточка
А. Пармак
61'
58'
Желтая карточка
П. Сантос
ГОЛ! 1:0!
Джанини
22'
Желтая карточка
Л. Бэйкер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
Хатайспор
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
4-2-1-3
1
Чакир
32
Ие
61
Асан
5
Хосейни
23
Марлон
8
Бэйкер
6
Пармак
9
Бакасетас
7
Сари
9
Нвакаеме
21
Джанини
2-3-1-4
1
Моанд
98
28
Сантос
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
7
Камара
10
Траоре
20
Рибейру
55
9
Бупендза
6
Пармак
8
Флавио
8
Флавио
6
Пармак
9
Нвакаеме
3
Эздемир
3
Эздемир
9
Нвакаеме
21
Джанини
33
Омюр
33
Омюр
21
Джанини
55
6
Биллонг
6
Биллонг
55
14
Абид
41
41
14
Абид
20
Рибейру
19
Мерт
19
Мерт
20
Рибейру
Остались в запасе
Трабзонспор
Хатайспор
0
Safa Kinali
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
0
Safa Kinali
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
Остались в запасе
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Трабзонспор - Хатайспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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