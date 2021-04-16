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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Кайсериспор
Коньяспор - Кайсериспор: обзор матча 16 апреля 2021
Коньяспор
16.04.2021, пятница, 16:00
Турция. Суперлига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Кайсериспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Кайсериспор
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
Д. Милошевич
90'
88'
Замена
Д. Алибек
️️️️
П. Энрике
85'
Желтая карточка
A. Maglica
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
З. Битики
84'
Замена
А. Рахманович
️️️️
М. Евтович
84'
77'
Замена
M. Okutan
️️️️
M. Çelik
77'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Леннон
Замена
A. Kravets
️️️️
С. Цикалеши
71'
63'
Замена
A. Maglica
️️️️
K. Luckassen
60'
Желтая карточка
K. Luckassen
49'
Желтая карточка
А. Бехич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
70
Джесс Секидика
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
42
Kevin Luckassen
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
0
A. Kravets
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
99
Anton Maglica
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
4-3-1-2
23
Сехич
4
Демирбаг
89
Скубич
12
Гильерме
42
Бартакжи
27
Милошевич
8
Евтович
8
Хаджиахметович
11
Битики
17
Цикалеши
70
Секидика
4-1-3-2
80
Алемдар
4
Коловециос
15
20
Квржич
16
Бехич
3
Аттама
12
Леннон
7
Энрике
27
Аврамовски
88
42
8
Евтович
11
Рахманович
11
Рахманович
8
Евтович
27
Милошевич
82
82
27
Милошевич
11
Битики
27
Шенгелия
27
Шенгелия
11
Битики
17
Цикалеши
0
0
17
Цикалеши
42
99
99
42
88
24
24
88
12
Леннон
28
Дживелек
28
Дживелек
12
Леннон
7
Энрике
7
Алибек
7
Алибек
7
Энрике
Остались в запасе
Коньяспор
Кайсериспор
6
Муса Чагыран
ЦП
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
2
Volkan Findikli
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
14
Бесард Сабович
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
6
Муса Чагыран
ЦП
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
2
Volkan Findikli
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Остались в запасе
14
Бесард Сабович
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Коньяспор - Кайсериспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
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Конья
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