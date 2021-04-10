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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Трабзонспор
Ризеспор - Трабзонспор: обзор матча 10 апреля 2021
Ризеспор
10.04.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Трабзонспор
Желтая карточка
Ф. Байано
45'
28'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Ю. Малли
Желтая карточка
Y. Pehlivan
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Ризеспор
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ЦП
14
Hakan Yeşil
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
3-2-3-2
13
3
Тальби
12
Кейбаши
0
5
Ай
55
88
Джокович
27
Байано
10
Болдрин
7
Шкода
81
Самудио
4-3-2-1
1
Чакир
32
Ие
23
Марлон
4
Тюркмен
14
Уго
8
Флавио
6
Пармак
8
Бэйкер
10
Малли
9
Бакасетас
21
Джанини
10
Малли
7
Сари
7
Сари
10
Малли
Остались в запасе
Ризеспор
Трабзонспор
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
14
Hakan Yeşil
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Остались в запасе
14
Hakan Yeşil
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Ризеспор - Трабзонспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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