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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Бешикташ
Эрзурумспор - Бешикташ: обзор матча 11 апреля 2021
Эрзурумспор
11.04.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 34 тур
2 : 4
Завершен
Бешикташ
16'
L. Schwechlen
39'
Э. Бассан
10'
К. Ларин
26'
О. Озякуп
66'
Р. Геззаль
86'
Г. Торе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Бешикташ
90'
+7
Желтая карточка
Велинтон
Замена
Б. Дарри
️️️️
Э. Бассан
90'
+7
90'
+1
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
К. Ларин
86'
ГОЛ! 2:4!
Г. Торе
Пас отдал
Д. Н'Куду
Замена
G. Obertan
️️️️
A. Chahechouhe
84'
Желтая карточка
C. Ahmet Alkılıç
82'
Замена
O. Çelik
️️️️
Б. Бутко
82'
76'
Замена
Г. Торе
️️️️
Д. Тосун
76'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Р. Геззаль
66'
ГОЛ! 2:3!
Р. Геззаль
Пас отдал
Д. Тосун
61'
Замена
Б. Менса
️️️️
О. Озякуп
61'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
А. Хатчинсон
57'
Желтая карточка
Д. Токез
Замена
Рикарду
️️️️
M. El Kabir
46'
ГОЛ! 2:2!
Э. Бассан
39'
26'
ГОЛ! 1:2!
О. Озякуп
Пас отдал
Р. Геззаль
ГОЛ! 1:1!
L. Schwechlen
Пас отдал
Э. Бассан
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Ларин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
91
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
14
Mostapha El Kabir
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Эрзурумспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
22
Адем Льяич
АП
0
Bilal Ceylan
ЦФ
3-1-2-5
91
Бутко
3
Да Кошта
55
20
Бумаль
17
Бассан
92
29
14
5
99
15
4-4-2
30
Дестаноглу
19
Розье
21
Вида
21
Н'Сакаля
23
Велинтон
15
Озякуп
13
Хатчинсон
18
Геззаль
24
Токез
9
Ларин
23
Тосун
91
Бутко
88
88
91
Бутко
14
10
Рикарду
10
Рикарду
14
17
Бассан
11
Дарри
11
Дарри
17
Бассан
92
4
4
92
9
Ларин
3
Монтеро
3
Монтеро
9
Ларин
18
Геззаль
14
Н'Куду
14
Н'Куду
18
Геззаль
13
Хатчинсон
20
Уйсал
20
Уйсал
13
Хатчинсон
15
Озякуп
43
Менса
43
Менса
15
Озякуп
23
Тосун
30
Торе
30
Торе
23
Тосун
Остались в запасе
Эрзурумспор
Бешикташ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
Главный тренер
Серкан Эзбалта
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
Остались в запасе
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Эрзурумспор - Бешикташ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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