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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Бешикташ
Истанбул Башакшехир - Бешикташ: обзор матча 12 марта 2021
Истанбул Башакшехир
12.03.2021, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Бешикташ
52'
Д. Тюрук
76'
Д. Ба
42'
К. Ларин
68'
Велинтон
84'
Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Бешикташ
90'
+3
Замена
Д. Токез
️️️️
Р. Геззаль
Желтая карточка
Т. Чигерчи
89'
87'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
К. Ларин
87'
Замена
О. Озякуп
️️️️
А. Хатчинсон
84'
ГОЛ! 2:3!
Соуза
Пас отдал
В. Розье
ГОЛ! 2:2!
Д. Ба
Пас отдал
М. Топал
76'
72'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
А. Льяич
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Жулиано
71'
Замена
Э. Вишча
️️️️
Д. Алексич
71'
Замена
Д. Ба
️️️️
Э. Кривелли
70'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Рафаэл
70'
68'
ГОЛ! 1:2!
Велинтон
Пас отдал
Р. Геззаль
61'
Желтая карточка
А. Льяич
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тюрук
Пас отдал
Д. Алексич
52'
Желтая карточка
Д. Алексич
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
К. Ларин
Пас отдал
В. Абубакар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
20
Жулиано
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Соуза
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
33
Али Калдырым
9
Алексич
26
Понк
2
Рафаэл
9
Тюрук
5
Топал
19
Озкан
20
Жулиано
27
Кривелли
4-3-1-2
30
Дестаноглу
19
Розье
21
Н'Сакаля
21
Вида
23
Велинтон
18
Геззаль
13
Хатчинсон
5
Соуза
22
Льяич
9
Ларин
9
Абубакар
20
Жулиано
38
Чигерчи
38
Чигерчи
20
Жулиано
9
Алексич
10
Вишча
10
Вишча
9
Алексич
27
Кривелли
19
Ба
19
Ба
27
Кривелли
2
Рафаэл
42
Саинер
42
Саинер
2
Рафаэл
18
Геззаль
24
Токез
24
Токез
18
Геззаль
22
Льяич
20
Уйсал
20
Уйсал
22
Льяич
9
Ларин
14
Н'Куду
14
Н'Куду
9
Ларин
13
Хатчинсон
15
Озякуп
15
Озякуп
13
Хатчинсон
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
14
Айдин Хасич
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
Остались в запасе
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
14
Айдин Хасич
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Бешикташ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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