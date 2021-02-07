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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Коньяспор
Бешикташ - Коньяспор: обзор матча 07 февраля 2021
Бешикташ
07.02.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Коньяспор
81'
В. Розье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Коньяспор
Замена
А. Хасич
️️️️
Р. Геззаль
90'
+3
90'
Желтая карточка
Н. Скубич
Желтая карточка
Д. Вида
90'
ГОЛ! 1:0!
В. Розье
Пас отдал
А. Хатчинсон
81'
77'
Желтая карточка
М. Чагыран
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
А. Льяич
70'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
В. Абубакар
70'
68'
Замена
А. Рахманович
️️️️
М. Евтович
68'
Замена
М. Чагыран
️️️️
Л. Шенгелия
Желтая карточка
Н. Уйсал
56'
46'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
F. Miya
Вторая желтая
Ф. Н'Сакаля
21'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
15'
2'
Желтая карточка
М. Евтович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
70
Джесс Секидика
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
0
Bilal Ceylan
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Муса Чагыран
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
4-3-1-2
30
Дестаноглу
23
Велинтон
21
Вида
21
Н'Сакаля
19
Розье
5
Соуза
20
Уйсал
18
Геззаль
22
Льяич
9
Абубакар
9
Ларин
4-4-2
34
89
Скубич
12
Гильерме
6
Джалик
42
Бартакжи
8
Хаджиахметович
27
Шенгелия
21
8
Евтович
0
70
Секидика
18
Геззаль
14
Хасич
14
Хасич
18
Геззаль
22
Льяич
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
22
Льяич
9
Абубакар
14
Н'Куду
14
Н'Куду
9
Абубакар
27
Шенгелия
6
Чагыран
6
Чагыран
27
Шенгелия
8
Евтович
11
Рахманович
11
Рахманович
8
Евтович
21
17
Цикалеши
17
Цикалеши
21
Остались в запасе
Бешикташ
Коньяспор
1
Эмре Билгин
ВР
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
11
Зимер Битики
ЛВ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Остались в запасе
11
Зимер Битики
ЛВ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бешикташ - Коньяспор
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
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