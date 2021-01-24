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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Хатайспор
Газиантеп - Хатайспор: обзор матча 24 января 2021
Газиантеп
24.01.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Хатайспор
30'
J.
90+8'
J. Maranhao (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Хатайспор
90'
+8
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
J. Maranhao
90'
+5
Желтая карточка
Y. Abdioğlu
90'
Замена
B. Camoglu
️️️️
С. Попов
89'
Замена
М. Мерт
️️️️
А. Траоре
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
М. Демир
81'
73'
Замена
S. Ilgaz
️️️️
Д. Акинтола
69'
Замена
A. Katranis
️️️️
M. Çaytemel
Замена
Г. Вурал
️️️️
J.
64'
Замена
A. Sousa
️️️️
А. Максим
59'
Замена
Н. Дико
️️️️
К. Эзер
59'
46'
Замена
М. Камара
️️️️
A. Canli
Желтая карточка
М. Демир
33'
ГОЛ! 1:0!
J.
Пас отдал
М. Демир
30'
Желтая карточка
А. Максим
23'
18'
Желтая карточка
A. Canli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
6
Jefferson
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Газиантеп
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
21
Андре
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Хатайспор
28
Пабло Сантос
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
3-2-4-1
19
Гювенк
27
Кана-Бийик
14
Тошка
12
16
77
Джейлан
4
Ветрих
44
Максим
10
Эзер
6
9
Демир
1-2-5
1
Моанд
6
Биллонг
90
Попов
92
Диуф
23
10
Траоре
20
Рибейру
8
Акинтола
55
6
77
Вурал
77
Вурал
6
44
Максим
18
18
44
Максим
9
Демир
7
7
9
Демир
10
Эзер
12
Дико
12
Дико
10
Эзер
23
7
Камара
7
Камара
23
10
Траоре
19
Мерт
19
Мерт
10
Траоре
8
Акинтола
10
10
8
Акинтола
90
Попов
2
2
90
Попов
16
98
98
16
Остались в запасе
Газиантеп
Хатайспор
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Звонимир Козули
ЦП
35
Ulas Zengin
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Андре
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Звонимир Козули
ЦП
35
Ulas Zengin
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Андре
ЦФ
Остались в запасе
41
Joseph Akomadi
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Газиантеп - Хатайспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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