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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 19 января 2021
Кайсериспор
19.01.2021, вторник, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
42'
Д. Алибек
77'
Д. Алибек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
C. Sapunaru
90'
+1
Замена
U. Demirok
️️️️
Д. Аврамовски
90'
Замена
Я. Ака
️️️️
Г. Кампаньяро
90'
Замена
N. Korkmaz
️️️️
П. Энрике
90'
80'
Замена
Р. Тагир
️️️️
К. Понк
Замена
В. Канга
️️️️
Д. Алибек
79'
ГОЛ! 2:0!
Д. Алибек
Пас отдал
П. Энрике
77'
72'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Д. Алексич
Замена
И. Парлак
️️️️
А. Леннон
68'
46'
Замена
У. Учар
️️️️
Рафаэл
46'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Жулиано
46'
Замена
Б. Озкан
️️️️
М. Текдемир
ГОЛ! 1:0!
Д. Алибек
Пас отдал
Г. Кампаньяро
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
4-2-3-1
80
Алемдар
16
Бехич
22
4
Коловециос
20
Квржич
3
Аттама
15
Кампаньяро
27
Аврамовски
7
Энрике
12
Леннон
7
Алибек
3-2-2-1-1
34
Гюнок
33
Али Калдырым
21
Текдемир
9
Алексич
2
Рафаэл
3
Дуарте
17
Кахведжи
9
Тюрук
20
Жулиано
19
Ба
7
Энрике
77
77
7
Энрике
7
Алибек
9
Канга
9
Канга
7
Алибек
27
Аврамовски
15
15
27
Аврамовски
15
Кампаньяро
79
Ака
79
Ака
15
Кампаньяро
12
Леннон
23
Парлак
23
Парлак
12
Леннон
26
Понк
28
Тагир
28
Тагир
26
Понк
2
Рафаэл
33
Учар
33
Учар
2
Рафаэл
21
Текдемир
19
Озкан
19
Озкан
21
Текдемир
20
Жулиано
27
Кривелли
27
Кривелли
20
Жулиано
9
Алексич
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
9
Алексич
Остались в запасе
Кайсериспор
Истанбул Башакшехир
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
75
Эмре Каплан
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
75
Эмре Каплан
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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