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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Кайсериспор
Газиантеп - Кайсериспор: обзор матча 16 января 2021
Газиантеп
16.01.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Кайсериспор
31'
З. Квржич (АГ)
77'
А. Максим (П)
61'
Д. Коловециос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Кайсериспор
86'
Замена
E. Demir
️️️️
Д. Аврамовски
Замена
J. Maranhao
️️️️
А. Максим
83'
83'
Замена
N. Korkmaz
️️️️
В. Канга
83'
Замена
N. Korkmaz
️️️️
А. Бехич
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Максим
77'
75'
Желтая карточка
З. Квржич
Замена
З. Козули
️️️️
K. Mirallas
70'
Замена
C. Şahin
️️️️
К. Эзер
67'
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коловециос
Пас отдал
Д. Аврамовски
46'
Замена
Я. Ака
️️️️
М. Фернандеш
46'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
А. Леннон
42'
Желтая карточка
В. Канга
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
З. Квржич
31'
Желтая карточка
А. Ветрих
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Газиантеп
12
J. Maranhao
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Густаво Кампаньяро
ОП
79
Яв Ака
ЦП
7
Harisson Manzala
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
3-2-3-2
19
Гювенк
16
3
Джилободжи
14
Тошка
77
Вурал
77
Джейлан
4
Ветрих
44
Максим
10
Эзер
9
Демир
87
4-1-4-1
80
Алемдар
4
Коловециос
20
Квржич
22
16
Бехич
3
Аттама
12
Леннон
7
Энрике
99
Фернандеш
27
Аврамовски
9
Канга
87
7
Козули
7
Козули
87
44
Максим
12
12
44
Максим
10
Эзер
70
70
10
Эзер
16
Бехич
77
77
16
Бехич
12
Леннон
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
12
Леннон
99
Фернандеш
79
Ака
79
Ака
99
Фернандеш
27
Аврамовски
14
14
27
Аврамовски
Остались в запасе
Газиантеп
Кайсериспор
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Андре
ЦФ
7
Harisson Manzala
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
88
Muğdat Çelik
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Андре
ЦФ
Остались в запасе
7
Harisson Manzala
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
88
Muğdat Çelik
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Газиантеп - Кайсериспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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