Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Генчлербирлиги
Галатасарай - Генчлербирлиги: обзор матча 09 января 2021
Галатасарай
09.01.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 18 тур
6 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
1'
М. Дианье
30'
Ю. Бельханда
44'
Ю. Бельханда
45+1'
Ю. Бельханда
64'
О. Джаглаян
68'
Р. Бабел (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Генчлербирлиги
Замена
V. Ozornwafor
️️️️
Р. Донк
83'
83'
Замена
M. Huseyin Seyhan
️️️️
Р. Пирис
77'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
F. AyitÃ©
Замена
Д. Секидика
️️️️
М. Дианье
77'
Замена
К. Люиндама
️️️️
Т. Антальялы
76'
70'
Желтая карточка
Р. Пирис
69'
Замена
Х. Пехливан
️️️️
А. Кызылдаг
69'
Замена
S. Gokhan Altiparmak
️️️️
S. Yilmaz
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Р. Бабел
68'
Замена
Р. Бабел
️️️️
О. Джаглаян
65'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Ю. Бельханда
65'
ГОЛ! 5:0!
О. Джаглаян
Пас отдал
Э. Акбаба
64'
46'
Замена
I. Karakas
️️️️
Д. Кандеяш
ГОЛ! 4:0!
Ю. Бельханда
Пас отдал
A. Turan
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
Ю. Бельханда
44'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Бельханда
Пас отдал
A. Turan
30'
29'
Желтая карточка
P. Polomat
24'
Желтая карточка
F. AyitÃ©
ГОЛ! 1:0!
М. Дианье
Пас отдал
Э. Ташдемир
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Маркао
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Генчлербирлиги
11
Халил Пехливан
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
14
Metehan Mert
ЦФ
37
Yasin Davus
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
4-3-3
1
Кочук
23
Маркао
2
Озбайраклы
4
Донк
33
Ташдемир
8
Акбаба
14
Антальялы
20
Бельханда
10
45
Дианье
17
Джаглаян
4-5-1
1
4
Юханссон
39
15
4
Кызылдаг
26
Пирис
17
6
Дикмен
21
Кандеяш
8
11
20
Бельханда
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
20
Бельханда
14
Антальялы
27
Люиндама
27
Люиндама
14
Антальялы
4
Донк
26
26
4
Донк
45
Дианье
70
Секидика
70
Секидика
45
Дианье
17
Джаглаян
8
Бабел
8
Бабел
17
Джаглаян
26
Пирис
0
0
26
Пирис
4
Кызылдаг
11
Пехливан
11
Пехливан
4
Кызылдаг
11
19
Берисбек
19
Берисбек
11
17
26
26
17
21
Кандеяш
23
23
21
Кандеяш
Остались в запасе
Галатасарай
Генчлербирлиги
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
Главный тренер
Фатих Терим
14
Metehan Mert
ЦФ
37
Yasin Davus
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
3
Diego Angelo
ЦЗ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
Остались в запасе
14
Metehan Mert
ЦФ
37
Yasin Davus
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
3
Diego Angelo
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Галатасарай - Генчлербирлиги
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Генчлербирлиги
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Статистика Батракова в первом полном матче за «Галатасарай»
17 октября
1
«Генчлербирлиги» – «Галатасарай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+