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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Коньяспор
Хатайспор - Коньяспор: обзор матча 02 января 2021
Хатайспор
02.01.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Коньяспор
43'
А. Бупендза
69'
А. Бупендза
33'
A. Kravets
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Коньяспор
Замена
Y. Abdioğlu
️️️️
А. Траоре
90'
+2
Замена
S. Ilgaz
️️️️
А. Бупендза
88'
77'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Л. Шенгелия
ГОЛ! 2:1!
А. Бупендза
69'
Желтая карточка
М. Диуф
65'
50'
Желтая карточка
М. Евтович
Желтая карточка
П. Сантос
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Бупендза
43'
41'
Желтая карточка
Э. Дачи
33'
ГОЛ! 0:1!
A. Kravets
Пас отдал
Н. Скубич
10'
Желтая карточка
А. Бартакжи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Хатайспор
7
Элдер Барбоза
ЦП
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
54
Erten Ersu
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ПВ
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
3-3-4
1
Моанд
6
Биллонг
98
28
Сантос
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
9
Бупендза
10
Траоре
8
Акинтола
20
Рибейру
4-3-3
23
Сехич
12
Гильерме
89
Скубич
6
Джалик
42
Бартакжи
8
Хаджиахметович
27
Шенгелия
8
Евтович
0
22
Дачи
17
Цикалеши
10
Траоре
55
55
10
Траоре
9
Бупендза
10
10
9
Бупендза
27
Шенгелия
27
Милошевич
27
Милошевич
27
Шенгелия
Остались в запасе
Хатайспор
Коньяспор
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦП
4
Soner Ornek
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
32
Ali Karakaya
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
54
Erten Ersu
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦП
4
Soner Ornek
ЦФ
Остались в запасе
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
32
Ali Karakaya
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
54
Erten Ersu
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Хатайспор - Коньяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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