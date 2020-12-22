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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Трабзонспор
Хатайспор - Трабзонспор: обзор матча 22 декабря 2020
Хатайспор
22.12.2020, вторник, 16:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Трабзонспор
74'
В. Уго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Трабзонспор
90'
+4
Желтая карточка
Э. Ие
Замена
M. Aydın
️️️️
А. Траоре
85'
84'
Замена
К. Ахмет Черекчи
️️️️
К. Экубан
80'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Джанини
Замена
S. Ilgaz
️️️️
Д. Акинтола
77'
74'
ГОЛ! 0:1!
В. Уго
Пас отдал
Л. Бэйкер
Желтая карточка
М. Моанд
65'
61'
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Пармак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Хатайспор
5
Исаак Сакей
ЦП
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
3-3-4
1
Моанд
6
Биллонг
28
Сантос
98
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
9
Бупендза
10
Траоре
8
Акинтола
20
Рибейру
4-4-2
1
Чакир
61
Асан
32
Ие
23
Марлон
14
Уго
8
Бэйкер
6
Пармак
81
Экубан
8
Флавио
9
Нвакаеме
21
Джанини
8
Акинтола
10
10
8
Акинтола
10
Траоре
20
20
10
Траоре
81
Экубан
22
Черекчи
22
Черекчи
81
Экубан
21
Джанини
23
Афобе
23
Афобе
21
Джанини
6
Пармак
7
Сари
7
Сари
6
Пармак
Остались в запасе
Хатайспор
Трабзонспор
5
Исаак Сакей
ЦП
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
5
Исаак Сакей
ЦП
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Хатайспор - Трабзонспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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