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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Коньяспор
Кайсериспор - Коньяспор: обзор матча 24 декабря 2020
Кайсериспор
24.12.2020, четверг, 16:00
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Коньяспор
45+5'
П. Энрике (П)
89'
U. Demirok (П)
90+8'
М. Евтович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Коньяспор
Желтая карточка
А. Бехич
90'
+10
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
М. Евтович
Пас отдал
Гильерме
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
U. Demirok
Замена
I. Depe
️️️️
В. Канга
89'
85'
Замена
U. Demirok
️️️️
Э. Дачи
Замена
O. Çapar
️️️️
Д. Аттама
80'
Замена
И. Парлак
️️️️
П. Энрике
79'
Желтая карточка
З. Квржич
75'
70'
Замена
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
️️️️
А. Демирбаг
Вторая желтая
А. Леннон
64'
Замена
M. Çelik
️️️️
М. Лопеш
64'
Желтая карточка
А. Леннон
54'
Желтая карточка
П. Энрике
51'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Энрике
45'
+5
45'
+1
Желтая карточка
М. Евтович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
26
Ilhan Depe
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
54
Erten Ersu
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ПВ
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
86
Izzet Karaboga
ЦФ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
4-3-2-1
13
Кипе
16
Бехич
4
Коловециос
20
Квржич
22
3
Аттама
15
Кампаньяро
13
Лопеш
7
Энрике
12
Леннон
9
Канга
3-2-4-1
23
Сехич
6
Джалик
12
Гильерме
89
Скубич
4
Демирбаг
42
Бартакжи
27
Шенгелия
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
8
Евтович
22
Дачи
3
Аттама
44
44
3
Аттама
9
Канга
26
26
9
Канга
7
Энрике
23
Парлак
23
Парлак
7
Энрике
13
Лопеш
88
88
13
Лопеш
22
Дачи
15
15
22
Дачи
4
Демирбаг
6
6
4
Демирбаг
Остались в запасе
Кайсериспор
Коньяспор
80
Доган Алемдар
ВР
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
86
Izzet Karaboga
ЦФ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
54
Erten Ersu
ВР
77
Sener Kaya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Остались в запасе
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
86
Izzet Karaboga
ЦФ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
54
Erten Ersu
ВР
77
Sener Kaya
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Кайсериспор - Коньяспор
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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