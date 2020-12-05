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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Кайсериспор
Гезтепе - Кайсериспор: обзор матча 05 декабря 2020
Гезтепе
05.12.2020, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
86'
С. Айдогду
73'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Кайсериспор
ГОЛ! 1:1!
С. Айдогду
Пас отдал
Х. Акбунар
86'
79'
Замена
H. Manzala
️️️️
П. Энрике
73'
ГОЛ! 0:1!
П. Энрике
Пас отдал
А. Бехич
63'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
И. Парлак
Замена
S. Napoleoni
️️️️
О. Нвободо
57'
Замена
M. MossorÃ³
️️️️
Я. Каян
57'
Желтая карточка
Б. Эмир
52'
40'
Желтая карточка
Д. Коловециос
Желтая карточка
Я. Каян
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
7
Халил Акбунар
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
12
Гильерме
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
7
Harisson Manzala
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
48
Baris Emirhan Dogan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
4-1-4-1
70
Эгрибаят
3
Михоевич
4
Тити
41
Эмир
7
Палули
5
Нвободо
7
Акбунар
20
Каян
12
Гильерме
8
Айдогду
27
Ндиайе
4-3-2-1
13
Кипе
4
Коловециос
20
Квржич
22
16
Бехич
13
Лопеш
3
Аттама
15
Кампаньяро
12
Леннон
7
Энрике
23
Парлак
20
Каян
10
10
20
Каян
5
Нвободо
99
99
5
Нвободо
7
Энрике
7
7
7
Энрике
23
Парлак
99
Фернандеш
99
Фернандеш
23
Парлак
Остались в запасе
Гезтепе
Кайсериспор
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
28
Metin Yildirim
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
10
Златко Трипич
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
30
Adem Doğan
ЦФ
48
Baris Emirhan Dogan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
79
Яв Ака
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
28
Metin Yildirim
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
10
Златко Трипич
ЦП
Остались в запасе
30
Adem Doğan
ЦФ
48
Baris Emirhan Dogan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
79
Яв Ака
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Гезтепе - Кайсериспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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