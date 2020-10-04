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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Галатасарай
Касымпаша - Галатасарай: обзор матча 04 октября 2020
Касымпаша
04.10.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Галатасарай
45+2'
Ю. Эрдоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Галатасарай
90'
Замена
Р. Донк
️️️️
Т. Антальялы
Замена
Д. Павелка
️️️️
Ю. Эрдоган
86'
85'
Желтая карточка
К. Люиндама
Желтая карточка
R. KÃ¶se
79'
74'
Замена
М. Линнес
️️️️
Э. Ташдемир
Замена
L. Sadiku
️️️️
Х. Хайрадинович
67'
Замена
Б. Койта
️️️️
А. Ходжич
67'
Замена
К. Варга
️️️️
A. Cariús
62'
46'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Ю. Бельханда
46'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
A. Turan
46'
Замена
Р. Бабел
️️️️
С. Фегули
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эрдоган
Пас отдал
А. Кара
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
77
Alan Cariús
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
3-5-2
1
94
Хадергьонай
17
Жанвье
4
Хаддади
15
Сербест
35
Кара
10
Хайрадинович
10
Эрдоган
25
Тирпа
15
Ходжич
77
4-1-3-2
99
Озтюрк
3
Эльабделлауи
27
Люиндама
33
Ташдемир
23
Маркао
8
Фегули
5
Этебо
20
Бельханда
14
Антальялы
10
45
Дианье
77
7
Варга
7
Варга
77
10
Хайрадинович
24
24
10
Хайрадинович
10
Эрдоган
8
Павелка
8
Павелка
10
Эрдоган
15
Ходжич
55
Койта
55
Койта
15
Ходжич
14
Антальялы
4
Донк
4
Донк
14
Антальялы
33
Ташдемир
25
Линнес
25
Линнес
33
Ташдемир
10
9
Фалькао
9
Фалькао
10
8
Фегули
8
Бабел
8
Бабел
8
Фегули
20
Бельханда
11
Килинк
11
Килинк
20
Бельханда
Остались в запасе
Касымпаша
Галатасарай
1
Эрдем Канполат
ВР
55
Yasin Dulger
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
55
Yasin Dulger
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
Остались в запасе
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Касымпаша - Галатасарай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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