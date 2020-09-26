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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Касымпаша
Хатайспор - Касымпаша: обзор матча 26 сентября 2020
Хатайспор
26.09.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Касымпаша
57'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Касымпаша
90'
+6
Желтая карточка
А. Огуз
Замена
А. Бупендза
️️️️
М. Диуф
77'
76'
Желтая карточка
Т. Сербест
70'
Замена
Y. Dulger
️️️️
К. Варга
70'
Замена
М. Тирпа
️️️️
L. Sadiku
70'
Замена
А. Огуз
️️️️
Ф. Хадергьонай
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
57'
Желтая карточка
М. Диуф
51'
46'
Замена
У. Хаддади
️️️️
Д. Павелка
Желтая карточка
M. Çaytemel
45'
36'
Желтая карточка
А. Кара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
11
Gökhan Karadeniz
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Хатайспор
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
61
Muhammet Mahmut Emir
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
1-4-5
1
Моанд
28
Сантос
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
7
Барбоза
16
10
Траоре
11
10
55
2-5-1-2
1
25
Бречка
94
Хадергьонай
15
Сербест
10
Хайрадинович
35
Кара
8
Павелка
10
Эрдоган
7
Варга
77
24
23
23
92
Диуф
9
Бупендза
9
Бупендза
92
Диуф
7
Варга
55
55
7
Варга
8
Павелка
4
Хаддади
4
Хаддади
8
Павелка
94
Хадергьонай
2
Огуз
2
Огуз
94
Хадергьонай
24
25
Тирпа
25
Тирпа
24
Остались в запасе
Хатайспор
Касымпаша
41
Joseph Akomadi
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
61
Muhammet Mahmut Emir
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
1
Эрдем Канполат
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
41
Joseph Akomadi
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
61
Muhammet Mahmut Emir
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Остались в запасе
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
1
Эрдем Канполат
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Хатайспор - Касымпаша
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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