Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Газиантеп
Галатасарай - Газиантеп: обзор матча 12 сентября 2020
Галатасарай
12.09.2020, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Газиантеп
8'
Р. Фалькао (П)
28'
Э. Килинк
40'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Газиантеп
Замена
М. Дианье
️️️️
Р. Фалькао
87'
82'
Желтая карточка
J.
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Э. Килинк
79'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
78'
70'
Замена
М. Демир
️️️️
А. Максим
Замена
Р. Донк
️️️️
К. Люиндама
66'
Замена
О. Байрам
️️️️
С. Фегули
66'
Замена
Р. Бабел
️️️️
A. Turan
66'
65'
Замена
З. Козули
️️️️
Г. Вурал
63'
Желтая карточка
J. Maranhao
54'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
A. Sousa
46'
Замена
J.
️️️️
K. Aktas
46'
Замена
C. Şahin
️️️️
К. Эзер
ГОЛ! 3:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
С. Фегули
40'
ГОЛ! 2:0!
Э. Килинк
Пас отдал
Р. Фалькао
28'
Желтая карточка
К. Люиндама
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Фалькао
8'
7'
Желтая карточка
K. Aktas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Андре
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
6
Jefferson
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
4-1-2-3
99
Озтюрк
4
Сараччи
27
Люиндама
23
Маркао
3
Эльабделлауи
8
Фегули
14
Антальялы
20
Бельханда
9
Фалькао
10
11
Килинк
3-2-4-1
19
Гювенк
12
77
Джейлан
3
Джилободжи
27
Кана-Бийик
77
Вурал
5
10
Эзер
44
Максим
18
21
Андре
27
Люиндама
4
Донк
4
Донк
27
Люиндама
8
Фегули
18
Байрам
18
Байрам
8
Фегули
11
Килинк
10
Дурмаз
10
Дурмаз
11
Килинк
10
8
Бабел
8
Бабел
10
9
Фалькао
45
Дианье
45
Дианье
9
Фалькао
77
Вурал
7
Козули
7
Козули
77
Вурал
5
6
6
5
10
Эзер
70
70
10
Эзер
18
8
Соялп
8
Соялп
18
44
Максим
9
Демир
9
Демир
44
Максим
Остались в запасе
Галатасарай
Газиантеп
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
Главный тренер
Фатих Терим
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Галатасарай - Газиантеп
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Газиантеп
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+