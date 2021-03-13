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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетико
Хетафе - Атлетико: обзор матча 13 марта 2021
Хетафе
13.03.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетико
Желтая карточка
Д. Сорья
90'
+1
Замена
Д. Тимор
️️️️
Э. Унал
90'
84'
Желтая карточка
М. Эрмосо
83'
Желтая карточка
М. Льоренте
77'
Желтая карточка
Ж. Феликс
Красная карточка
А. Ньом
71'
Замена
Д. Суарес
️️️️
К. Эрнандес
65'
64'
Замена
Р. Лоди
️️️️
Я. Карраско
64'
Замена
Т. Лемар
️️️️
М. Эрмосо
64'
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Корреа
46'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
С. Ньигес
45'
+2
Желтая карточка
Х. Хименес
45'
+1
Желтая карточка
С. Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
4
Шакла
17
Кукурелья
12
Ньом
10
Аленья
8
Арамбарри
88
Максимович
9
Эрнандес
20
Унал
4-3-2-1
13
Облак
2
Триппьер
20
Хименес
22
Эрмосо
15
Савич
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
10
Карраско
9
Суарес
9
Эрнандес
22
Суарес
22
Суарес
9
Эрнандес
20
Унал
24
Тимор
24
Тимор
20
Унал
10
Карраско
6
Лоди
6
Лоди
10
Карраско
22
Эрмосо
18
Лемар
18
Лемар
22
Эрмосо
10
Корреа
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Корреа
8
Ньигес
79
Феликс
79
Феликс
8
Ньигес
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хетафе - Атлетико
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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