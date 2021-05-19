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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Риу Аве
Насьональ - Риу Аве: обзор матча 19 мая 2021
Насьональ
19.05.2021, среда, 22:00
Португалия. Примейра, 34 тур
1 : 2
Завершен
Риу Аве
11'
D.
51'
А. Сантос
90+3'
К. Манэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Риу Аве
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
К. Манэ
Пас отдал
Савио
87'
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
П. Амарал
87'
Замена
Савио
️️️️
Пеле
84'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
73'
Замена
J. Brandão
️️️️
R. Meshino
Замена
R. Micael
️️️️
И. Абдуллахи Альхассан
71'
62'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Гуга
Замена
К. Горре
️️️️
Вити
56'
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Сантос
Пас отдал
Гуга
Замена
П. Мендеш
️️️️
Б. Рочес
46'
Замена
М. Руаи
️️️️
Ã. Bessa
46'
Замена
J. VigÃ¡rio
️️️️
D.
25'
Желтая карточка
L. Azouni
16'
ГОЛ! 1:0!
D.
Пас отдал
L. Azouni
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
21
Лукас Кал
ОП
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
10
Ãber Bessa
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
44
Julio Cesar
ЦФ
23
Вити
ЦФ
7
Dudu
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
1
Antonio Filipe
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
25
Пеле
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Насьональ
91
Мабрук Руаи
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
0
Gergely Bobál
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
8
Tarantini
ЦП
7
Anderson Cruz
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
1-2-2-5
44
Педрао
21
Кал
14
Абдуллахи Альхассан
10
23
7
1
35
Рочес
94
Риаскос
23
Вити
3-2-2-3
1
6
Гуга
12
Пинту
21
Боревкович
33
Сантос
24
Амарал
6
Аугусто
25
Пеле
20
Карлос Манэ
10
Дала
8
10
91
Руаи
91
Руаи
10
14
Абдуллахи Альхассан
14
14
14
Абдуллахи Альхассан
23
Вити
11
Горре
11
Горре
23
Вити
7
20
20
7
35
Рочес
9
Мендеш
9
Мендеш
35
Рочес
8
21
21
8
24
Амарал
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
24
Амарал
25
Пеле
16
Савио
16
Савио
25
Пеле
6
Гуга
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
6
Гуга
Остались в запасе
Насьональ
Риу Аве
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
0
Gergely Bobál
ЦФ
18
Владан Данилович
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
7
Anderson Cruz
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
22
LÃ©o
ЦФ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
0
Gergely Bobál
ЦФ
18
Владан Данилович
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Остались в запасе
7
Anderson Cruz
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
22
LÃ©o
ЦФ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Насьональ - Риу Аве
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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