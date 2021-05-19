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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Маритиму
Спортинг - Маритиму: обзор матча 19 мая 2021
Спортинг
19.05.2021, среда, 23:45
Португалия. Примейра, 34 тур
5 : 1
Завершен
Маритиму
7'
П. Гонсалвеш
20'
П. Гонсалвеш
21'
А. Каро (АГ)
62'
П. Гонсалвеш
75'
Г. Плата
89'
С. Бельтраме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Маритиму
89'
ГОЛ! 5:1!
С. Бельтраме
Желтая карточка
Т. Томаш
79'
78'
Замена
К. Винк
️️️️
R. Macedo
78'
Замена
С. Бельтраме
️️️️
T. Soderstrom
Замена
Т. Томаш
️️️️
Паулинью
78'
ГОЛ! 5:0!
Г. Плата
75'
70'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Р. Гитан
70'
Замена
M.
️️️️
А. Алипур
70'
Замена
Р. Сантос
️️️️
Зайнадине
66'
Желтая карточка
Ж. Ирмер
Замена
️️️️
М. Нуньес
66'
ГОЛ! 4:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Ж. Кабрал
62'
Замена
Г. Плата
️️️️
Ж. Перейра
59'
Желтая карточка
С. Коатес
46'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Д. Браганца
46'
Желтая карточка
М. Нуньес
28'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Каро
21'
ГОЛ! 2:0!
П. Гонсалвеш
20'
ГОЛ! 1:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Ж. Кабрал
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Маритиму
27
Charles
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
12
Franck Bambock
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
9
Али Алипур
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Спортинг
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
17
Milson
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
3-2-2-1-1
81
Максимиану
27
Перейра
21
Браганца
5
Антунеш
2
Рейс
4
Коатес
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
77
Кабрал
26
Паулинью
4-1-1-1-3
27
2
Каро
44
Африко
5
Зайнадине
22
Гермес
5
Ирмер
12
99
Гитан
7
23
9
Алипур
26
Паулинью
8
Томаш
8
Томаш
26
Паулинью
27
Перейра
19
Плата
19
Плата
27
Перейра
21
Браганца
6
Палинья
6
Палинья
21
Браганца
7
2
Винк
2
Винк
7
23
10
Бельтраме
10
Бельтраме
23
9
Алипур
17
17
9
Алипур
5
Зайнадине
15
Сантос
15
Сантос
5
Зайнадине
99
Гитан
6
Пеладжо
6
Пеладжо
99
Гитан
Остались в запасе
Спортинг
Маритиму
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Остались в запасе
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Спортинг - Маритиму
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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