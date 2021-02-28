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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Брага
Насьональ - Брага: обзор матча 28 февраля 2021
Насьональ
28.02.2021, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 21 тур
1 : 2
Завершен
Брага
69'
Б. Риаскос
25'
Франсержио
29'
А. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Брага
Замена
Ã. Bessa
️️️️
Б. Риаскос
83'
Замена
П. Мендеш
️️️️
F. Ramos
83'
Замена
Вити
️️️️
В. Тиль
74'
Замена
Б. Рочес
️️️️
К. Горре
70'
ГОЛ! 1:2!
Б. Риаскос
Пас отдал
J. VigÃ¡rio
69'
69'
Замена
А. Орта
️️️️
Р. Орта
69'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Л. Пиазон
Желтая карточка
Педрао
59'
Замена
R. Micael
️️️️
L. Azouni
46'
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Руис
25'
ГОЛ! 0:1!
Франсержио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
55
Нуну Борхес
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Насьональ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
10
Ãber Bessa
ЦП
30
Seydou Sy
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
23
Вити
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
31
Кажу
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
9
Витинья
ЦФ
1-1-3-5
44
Педрао
55
Борхес
23
12
Тиль
88
33
94
Риаскос
11
Горре
20
22
4-2-2-2
1
Матеус
47
Эшгайю
3
Тормена
4
Родригеш
26
Борха
15
Франсержио
73
Мусрати
21
Орта
13
Галено
12
Пиазон
9
Руис
11
Горре
35
Рочес
35
Рочес
11
Горре
12
Тиль
23
Вити
23
Вити
12
Тиль
23
14
14
23
94
Риаскос
10
10
94
Риаскос
88
9
Мендеш
9
Мендеш
88
6
Роланду
6
Роланду
21
Орта
6
Орта
6
Орта
21
Орта
12
Пиазон
10
Гайтан
10
Гайтан
12
Пиазон
Остались в запасе
Насьональ
Брага
30
Seydou Sy
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
Главный тренер
Мануэль Машаду
28
Эрнани Инфанде
ПВ
9
Витинья
ЦФ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
31
Кажу
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
30
Seydou Sy
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
Остались в запасе
28
Эрнани Инфанде
ПВ
9
Витинья
ЦФ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
31
Кажу
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Насьональ - Брага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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