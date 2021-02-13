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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Риу Аве
Витория Гимараеш - Риу Аве: обзор матча 13 февраля 2021
Витория Гимараеш
13.02.2021, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 19 тур
1 : 3
Завершен
Риу Аве
70'
R. Quaresma
23'
К. Манэ
32'
Р. Камашу
74'
Ж. Дала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Риу Аве
89'
Желтая карточка
П. Амарал
88'
Желтая карточка
И. Пинту
Желтая карточка
J. Fernandes
85'
Замена
Рочинья
️️️️
Д. Менса
81'
79'
Замена
A. Cruz
️️️️
К. Манэ
74'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Дала
74'
Замена
Гуга
️️️️
Р. Камашу
74'
Замена
R.
️️️️
Ж. Дала
ГОЛ! 1:2!
R. Quaresma
70'
Пенальти не реализован!
R. Quaresma
70'
66'
Замена
T.
️️️️
Ч. Жеральдеш
66'
Замена
П. Амарал
️️️️
Савио
Замена
М. Эдвардс
️️️️
R. Lameiras
62'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
А. Алмейда
62'
Желтая карточка
R. Quaresma
58'
32'
ГОЛ! 0:2!
Р. Камашу
Пас отдал
Ж. Дала
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Манэ
Пас отдал
Ж. Дала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
16
Савио
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
25
Пеле
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Витория Гимараеш
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Риу Аве
24
Педру Амарал
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
8
Tarantini
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
3-5-1-1
14
Варела
44
2
Мумин
77
Сако
10
18
Пепелу
8
Алмейда
21
Андре Андре
17
14
Менса
19
Эступиньян
4-4-2
1
12
Пинту
20
Монте
33
Сантос
16
Савио
6
Аугусто
12
Жеральдеш
25
Пеле
64
Камашу
10
Дала
20
Карлос Манэ
14
Менса
10
Рочинья
10
Рочинья
14
Менса
10
10
Эдвардс
10
Эдвардс
10
8
Алмейда
19
Дуарте
19
Дуарте
8
Алмейда
20
Карлос Манэ
7
7
20
Карлос Манэ
16
Савио
24
Амарал
24
Амарал
16
Савио
64
Камашу
6
Гуга
6
Гуга
64
Камашу
12
Жеральдеш
8
8
12
Жеральдеш
10
Дала
19
19
10
Дала
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Риу Аве
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
24
Зие Уаттара
ПЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
22
LÃ©o
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
24
Зие Уаттара
ПЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Витория Гимараеш - Риу Аве
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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