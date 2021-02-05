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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Насьональ
Риу Аве - Насьональ: обзор матча 05 февраля 2021
Риу Аве
05.02.2021, пятница, 20:00
Португалия. Примейра, 17 тур
0 : 0
Завершен
Насьональ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Насьональ
Пенальти не реализован!
Пеле
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
R. Piscitelli
90'
Замена
И. Абдуллахи Альхассан
️️️️
L. Azouni
90'
Замена
М. Матиас
️️️️
К. Горре
Замена
К. Манэ
️️️️
Гуга
84'
78'
Замена
П. Мендеш
️️️️
Б. Рочес
66'
Замена
Ж. Камачу
️️️️
В. Тиль
Замена
Р. Камашу
️️️️
R.
56'
Желтая карточка
F. Coentrão
55'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
T.
55'
50'
Желтая карточка
L. Azouni
Желтая карточка
T.
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
25
Пеле
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
0
Fábio Coentrão
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
55
Нуну Борхес
ОП
88
Francisco Ramos
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Риу Аве
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Насьональ
37
Жоау Камачу
ЛВ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
10
Ãber Bessa
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
4-3-3
1
21
Боревкович
12
Пинту
6
Гуга
33
Сантос
8
25
Пеле
12
Жеральдеш
10
Дала
19
0
1-1-3-5
44
Педрао
55
Борхес
88
23
12
Тиль
33
35
Рочес
11
Горре
22
20
19
64
Камашу
64
Камашу
19
8
6
Аугусто
6
Аугусто
8
6
Гуга
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
6
Гуга
23
14
Абдуллахи Альхассан
14
Абдуллахи Альхассан
23
12
Тиль
37
Камачу
37
Камачу
12
Тиль
35
Рочес
9
Мендеш
9
Мендеш
35
Рочес
11
Горре
77
Матиас
77
Матиас
11
Горре
Остались в запасе
Риу Аве
Насьональ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
7
Anderson Cruz
ЦФ
24
Педру Амарал
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Гомеш
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
10
Ãber Bessa
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
7
Anderson Cruz
ЦФ
24
Педру Амарал
ЦЗ
Остались в запасе
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
10
Ãber Bessa
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Риу Аве - Насьональ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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