Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Портимоненси
Брага - Портимоненси: обзор матча 05 февраля 2021
Брага
05.02.2021, пятница, 00:00
Португалия. Примейра, 17 тур
2 : 1
Завершен
Портимоненси
62'
Л. Пиазон
73'
Р. Орта (П)
23'
А. Боа Морте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Портимоненси
90'
+2
Желтая карточка
H.
Замена
Р. Силва
️️️️
К. Борха
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Орта
73'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Л. Пиазон
68'
Замена
А. Руис
️️️️
Галено
68'
67'
Замена
F.
️️️️
Бету
67'
Замена
А. Оливейра
️️️️
А. Боа Морте
ГОЛ! 1:1!
Л. Пиазон
Пас отдал
А. Орта
62'
60'
Желтая карточка
Эвертон
Замена
В. Тормена
️️️️
Роланду
46'
28'
Замена
Самуэл
️️️️
R. Ferreira
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Боа Морте
Пас отдал
Бету
Замена
А. Орта
️️️️
А. Каштру
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
13
Денер
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Брага
12
Тиагу Са
ВР
31
Кажу
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
18
Фахд Муфи
ПЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
5
RÃ´mulo
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
29
Jafar Salmani
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
33
Casagrande
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
26
Борха
6
Роланду
6
Карму
47
Эшгайю
73
Мусрати
21
Орта
8
Каштру
13
Галено
99
Шпорар
12
Пиазон
3-2-3-2
1
36
Поссиньоло
2
0
3
5
Канде
7
Эвертон
13
Денер
10
Боа Морте
23
Бету
20
6
Роланду
3
Тормена
3
Тормена
6
Роланду
26
Борха
34
Силва
34
Силва
26
Борха
12
Пиазон
10
Гайтан
10
Гайтан
12
Пиазон
8
Каштру
6
Орта
6
Орта
8
Каштру
13
Галено
9
Руис
9
Руис
13
Галено
23
Бету
9
9
23
Бету
10
Боа Морте
10
Оливейра
10
Оливейра
10
Боа Морте
1
94
Самуэл
94
Самуэл
1
Остались в запасе
Брага
Портимоненси
31
Кажу
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
29
Jafar Salmani
ЦФ
18
Фахд Муфи
ПЗ
33
Casagrande
ЦФ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
5
RÃ´mulo
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
31
Кажу
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
7
Жоао Новейш
ЦП
Остались в запасе
29
Jafar Salmani
ЦФ
18
Фахд Муфи
ПЗ
33
Casagrande
ЦФ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
5
RÃ´mulo
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Брага - Портимоненси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Новости команд
Все
Брага
Портимоненси
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+