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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Портимоненси
Риу Аве - Портимоненси: обзор матча 08 января 2021
Риу Аве
08.01.2021, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 13 тур
3 : 0
Завершен
Портимоненси
51'
Пеле (П)
54'
R. Meshino
78'
К. Манэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Портимоненси
86'
Желтая карточка
Ф. Медейрос
Замена
А. Перейра
️️️️
Ж. Дала
85'
Замена
F. Coentrão
️️️️
К. Манэ
84'
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
Ч. Жеральдеш
80'
Замена
Н. Монте
️️️️
R. Meshino
80'
ГОЛ! 3:0!
К. Манэ
Пас отдал
Ж. Дала
78'
71'
Замена
B. Moreira
️️️️
Эвертон
63'
Замена
Ф. Медейрос
️️️️
А. Боа Морте
63'
Замена
H.
️️️️
Ф. Муфи
ГОЛ! 2:0!
R. Meshino
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Пеле
51'
50'
Желтая карточка
Ф. Муфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
8
Tarantini
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
20
Luquinha
ЦФ
2
Maurício Antônio
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Риу Аве
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
15
Magrão
ЦФ
9
Said Ahmed Said
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
0
Fábio Coentrão
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
33
Casagrande
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
4-3-3
1
24
Амарал
33
Сантос
12
Пинту
21
Боревкович
25
Пеле
8
12
Жеральдеш
10
Дала
20
Карлос Манэ
8
4-2-1-3
94
Самуэл
18
Муфи
4
Роша
2
36
Поссиньоло
7
Эвертон
10
Боа Морте
10
Оливейра
23
Бету
2
20
10
Дала
95
Перейра
95
Перейра
10
Дала
12
Жеральдеш
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
12
Жеральдеш
20
Карлос Манэ
0
0
20
Карлос Манэ
8
20
Монте
20
Монте
8
18
Муфи
0
0
18
Муфи
10
Боа Морте
7
Медейрос
7
Медейрос
10
Боа Морте
7
Эвертон
9
9
7
Эвертон
Остались в запасе
Риу Аве
Портимоненси
20
Коштинья
ПЗ
15
Magrão
ЦФ
9
Said Ahmed Said
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Гомеш
33
Casagrande
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
20
Коштинья
ПЗ
15
Magrão
ЦФ
9
Said Ahmed Said
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
Остались в запасе
33
Casagrande
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Риу Аве - Портимоненси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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