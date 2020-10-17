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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Портимоненси
Маритиму - Портимоненси: обзор матча 17 октября 2020
Маритиму
17.10.2020, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 2
Завершен
Портимоненси
51'
Р. Пиньо (П)
69'
Денер
74'
А. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Портимоненси
Желтая карточка
Ж. Ирмер
90'
+6
88'
Замена
H.
️️️️
F.
88'
Замена
R. Vaz Te
️️️️
А. Боа Морте
Желтая карточка
К. Винк
87'
Замена
Ж. Таго
️️️️
Р. Пиньо
83'
82'
Желтая карточка
П. Са
74'
ГОЛ! 1:2!
А. Оливейра
Пас отдал
А. Боа Морте
69'
ГОЛ! 1:1!
Денер
Пас отдал
В. Роша
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Э. Коста
65'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Пиньо
51'
Замена
А. Алипур
️️️️
K.
46'
Желтая карточка
K.
43'
Желтая карточка
Р. Пиньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
0
J. Correa
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
13
Денер
ЦП
21
Педру Са
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
2
Maurício Antônio
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Маритиму
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
12
Franck Bambock
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Портимоненси
71
Суичи Гонда
ВР
0
Henrique
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
16
Júlio César
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
23
Бету
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
3-3-1-3
1
Абедзаде
44
Африко
5
Зайнадине
15
Сантос
22
Гермес
5
Ирмер
2
Винк
0
20
9
Пиньо
12
Коста
3-4-1-2
94
Самуэл
5
Канде
4
Роша
2
13
Денер
21
Са
33
Фернандес
10
Боа Морте
93
Жуниор
9
2
20
9
Алипур
9
Алипур
20
12
Коста
6
Пеладжо
6
Пеладжо
12
Коста
9
Пиньо
95
Таго
95
Таго
9
Пиньо
9
0
0
9
10
Боа Морте
0
0
10
Боа Морте
Остались в запасе
Маритиму
Портимоненси
22
Caio
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Рамос
10
Андерсон Оливейра
АП
16
Júlio César
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
71
Суичи Гонда
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
22
Caio
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
7
Милсон
ЛВ
Остались в запасе
10
Андерсон Оливейра
АП
16
Júlio César
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
71
Суичи Гонда
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Маритиму - Портимоненси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
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