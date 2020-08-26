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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Ференцварош
Селтик - Ференцварош: обзор матча 26 августа 2020
Селтик
26.08.2020, среда, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Ференцварош
53'
Р. Кристи
7'
Д. Зигер
75'
Т. Нгуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Ференцварош
86'
Замена
Л. Двали
️️️️
М. Узуни
80'
Замена
M. Škvarka
️️️️
Т. Нгуэн
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
А. Атем Эльхамед
78'
Замена
А. Айети
️️️️
Д. Форрест
78'
75'
ГОЛ! 1:2!
Т. Нгуэн
71'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Исаэль
66'
Желтая карточка
М. Блажич
62'
Желтая карточка
Д. Зигер
Желтая карточка
С. Браун
62'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кристи
Пас отдал
М. Эльюнусси
53'
40'
Желтая карточка
И. Харатин
Желтая карточка
А. Атем Эльхамед
27'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зигер
Пас отдал
Сомалья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Нил Леннон
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
18
Давид Зигер
ЦП
7
Сомалья
ЦП
88
Исаэль
ЦП
Главный тренер
Томас Долль
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
92
Michal Škvarka
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
4-3-3
1
Баркас
32
Тэйлор
6
Жульен
20
Айер
44
Эльхамед
8
Браун
42
МакГрегор
10
Нтчам
10
Эльюнусси
10
Кристи
49
Форрест
4-1-3-2
90
Дибус
21
Ботка
15
Ковачевич
16
Блажич
77
Чивич
14
Харатин
18
Зигер
7
Сомалья
88
Исаэль
10
Узуни
93
Нгуэн
44
Эльхамед
30
Фримпонг
30
Фримпонг
44
Эльхамед
49
Форрест
9
Айети
9
Айети
49
Форрест
93
Нгуэн
92
92
93
Нгуэн
10
Узуни
3
Двали
3
Двали
10
Узуни
88
Исаэль
9
Боли
9
Боли
88
Исаэль
Остались в запасе
Селтик
Ференцварош
17
Кэмерон Харпер
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Нир Биттон
ОП
Главный тренер
Нил Леннон
93
Эсса Лайдуни
ЦП
1
Адам Богдан
ВР
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
Остались в запасе
17
Кэмерон Харпер
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Нир Биттон
ОП
Остались в запасе
93
Эсса Лайдуни
ЦП
1
Адам Богдан
ВР
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Томас Долль
Статистика матча Селтик - Ференцварош
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
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