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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Лидс
Бернли - Лидс: обзор матча 15 мая 2021
Бернли
15.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 4
Завершен
Лидс
44'
М. Клих
60'
Д. Харрисон
77'
Родриго
79'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Лидс
81'
Замена
И. Поведа
️️️️
Рафинья
79'
ГОЛ! 0:4!
Родриго
Пас отдал
Д. Харрисон
77'
ГОЛ! 0:3!
Родриго
Пас отдал
Д. Харрисон
76'
Замена
Т. Робертс
️️️️
М. Клих
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Макнил
70'
Желтая карточка
Э. Вествуд
65'
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Выдра
65'
Замена
Э. Барнс
️️️️
К. Вуд
65'
63'
Желтая карточка
К. Филлипс
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Харрисон
Пас отдал
Э. Алиоски
58'
Замена
Родриго
️️️️
П. Бэмфорд
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Клих
Пас отдал
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Рафинья
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пикок-Фаррел
18
Тэйлор
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
4
Корк
11
Макнил
11
Выдра
9
Вуд
3-3-1-2-1
30
Мелье
15
Даллас
4
Стрейк
3
Льоренте
12
Эйлинг
27
Филлипс
7
Алиоски
43
Клих
11
Рафинья
11
Харрисон
45
Бэмфорд
11
Макнил
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
35
Барнс
9
Вуд
11
Выдра
16
Родригес
16
Родригес
11
Выдра
11
Рафинья
99
Поведа
99
Поведа
11
Рафинья
43
Клих
19
Робертс
19
Робертс
43
Клих
45
Бэмфорд
19
Родриго
19
Родриго
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Бернли
Лидс
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Уилл Норрис
ВР
5
Ричард Нарти
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Уилл Норрис
ВР
5
Ричард Нарти
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Бернли - Лидс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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