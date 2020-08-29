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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Престон - Мэнсфилд Таун
Престон - Мэнсфилд Таун: обзор матча 29 августа 2020
Престон
29.08.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
4 : 0
Завершен
Мэнсфилд Таун
14'
Т. Баркуйзен
22'
Ш. Магуайр
29'
П. Бауэр
65'
J. Harrop
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Престон - Мэнсфилд Таун
76'
Замена
️️️️
Д. Роуз
Замена
С. Синклейр
️️️️
Ш. Магуайр
74'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Б. Пирсон
70'
Замена
Д. Рафферти
️️️️
Т. Бейлисс
70'
ГОЛ! 4:0!
J. Harrop
Пас отдал
Т. Баркуйзен
65'
64'
Замена
️️️️
F. Rawson
63'
Замена
️️️️
J. Perch
Желтая карточка
Б. Пирсон
32'
ГОЛ! 3:0!
П. Бауэр
Пас отдал
А. Брауне
29'
24'
Желтая карточка
J. Perch
ГОЛ! 2:0!
Ш. Магуайр
Пас отдал
J. Harrop
22'
ГОЛ! 1:0!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
Б. Поттс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Мэнсфилд Таун
1
Marek Štech
ВР
5
Райан Суини
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
7
Гарри Чарсли
ЦП
5
Rollin Menayese
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
14
James Perch
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Престон
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
Мэнсфилд Таун
26
Aidan Stone
ЦФ
21
James Clarke
ЦФ
30
Alistair Smith
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
4-5-1
1
Рипли
32
Ирл
5
Бауэр
4
Пирсон
20
44
Поттс
25
29
Баркуйзен
8
Брауне
8
Бейлисс
24
Магуайр
2-1-5
1
27
О'Киффи
5
Суини
7
Чарсли
14
32
Роуз
39
Кук
3
10
8
Бейлисс
2
Рафферти
2
Рафферти
8
Бейлисс
4
Пирсон
4
Ледсон
4
Ледсон
4
Пирсон
24
Магуайр
7
Синклейр
7
Синклейр
24
Магуайр
Остались в запасе
Престон
Мэнсфилд Таун
1
Matthew Hudson
ЦФ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
9
Джейден Стокли
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
26
Aidan Stone
ЦФ
21
James Clarke
ЦФ
30
Alistair Smith
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
1
Matthew Hudson
ЦФ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
9
Джейден Стокли
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
Остались в запасе
26
Aidan Stone
ЦФ
21
James Clarke
ЦФ
30
Alistair Smith
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Престон - Мэнсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 9 тур
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0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
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