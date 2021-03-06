Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - ЛАСК
Альтах - ЛАСК: обзор матча 06 марта 2021
Альтах
06.03.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 20 тур
0 : 1
Завершен
ЛАСК
30'
Н. Суботич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - ЛАСК
Замена
Андерсон
️️️️
М. Турнвальд
79'
76'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
Х. Балич
Замена
C. Obasi
️️️️
M. Meilinger
74'
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
Н. Эдокполор
74'
Замена
C. Bukta
️️️️
М. Фишер
73'
Замена
D. Maderner
️️️️
D. Nussbaumer
67'
63'
Замена
Д. Райтер
️️️️
П. Михорль
56'
Желтая карточка
Р. Реннер
55'
Замена
Р. Ранфтль
️️️️
М. Поцман
55'
Замена
Д. Холланд
️️️️
Л. Гргич
Желтая карточка
Н. Суботич
47'
46'
Замена
К. Рамзебнер
️️️️
Ф. Визингер
31'
Желтая карточка
М. Поцман
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Суботич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
0
A. Wiss
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
0
Chinedu Obasi
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
29
Доминик Райтер
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
26
Metehan Altunbas
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
3-2-5
39
5
Дабанли
3
Суботич
18
Звишенбрюггер
37
Эдокполор
34
Турнвальд
27
Хаудум
30
Фишер
11
0
10
Гуэ
3-4-3
30
Шлагер
16
Андраде
18
Траунер
28
Визингер
34
Михорль
36
Реннер
21
Мадсен
8
Гргич
19
Поцман
36
Гойгингер
18
Балич
11
0
0
11
30
Фишер
33
33
30
Фишер
0
9
9
0
34
Турнвальд
28
Андерсон
28
Андерсон
34
Турнвальд
37
Эдокполор
16
Шрайнер
16
Шрайнер
37
Эдокполор
28
Визингер
15
Рамзебнер
15
Рамзебнер
28
Визингер
8
Гргич
8
Холланд
8
Холланд
8
Гргич
34
Михорль
29
Райтер
29
Райтер
34
Михорль
19
Поцман
26
Ранфтль
26
Ранфтль
19
Поцман
18
Балич
19
Эггештайн
19
Эггештайн
18
Балич
Остались в запасе
Альтах
ЛАСК
16
Tino Casali
ВР
0
A. Wiss
ЦП
26
Metehan Altunbas
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
0
A. Wiss
ЦП
Остались в запасе
26
Metehan Altunbas
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Альтах - ЛАСК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Альтах
ЛАСК
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:51
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:51
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+