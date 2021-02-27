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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Хартберг
ЛАСК - Хартберг: обзор матча 27 февраля 2021
ЛАСК
27.02.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Хартберг
4'
Й. Эггештайн
23'
С. Шабби
26'
С. Хорват
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Хартберг
82'
Замена
Т. Роттер
️️️️
К. Клем
77'
Замена
L. Ried
️️️️
Р. Реп
Замена
Д. Райтер
️️️️
Х. Балич
75'
72'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Ф. Флеккер
72'
Замена
Ю. Хайль
️️️️
С. Хорват
72'
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Шабби
60'
Желтая карточка
Р. Реп
Желтая карточка
Р. Ранфтль
60'
Замена
М. Поцман
️️️️
Р. Реннер
58'
33'
Желтая карточка
Б. Нимага
26'
ГОЛ! 1:2!
С. Хорват
23'
ГОЛ! 1:1!
С. Шабби
Пас отдал
Ф. Флеккер
ГОЛ! 1:0!
Й. Эггештайн
Пас отдал
Р. Ранфтль
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
8
Лукас Гргич
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
29
Бакари Нимага
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
29
Доминик Райтер
ЦП
41
Erwin Softic
ЦФ
20
Патрик Плойер
ЦФ
45
Fredy Valencia
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
2-1-4-3
30
Шлагер
28
Визингер
16
Андраде
8
Холланд
8
Гргич
21
Мадсен
36
Реннер
26
Ранфтль
18
Балич
19
Эггештайн
36
Гойгингер
3-1-3-2-1
1
Свете
14
Клем
33
Лукенедер
4
11
Хорват
29
Нимага
55
Реп
23
Кайнц
29
Флеккер
30
Хорват
9
Шабби
18
Балич
29
Райтер
29
Райтер
18
Балич
36
Реннер
19
Поцман
19
Поцман
36
Реннер
29
Флеккер
7
Эртльталер
7
Эртльталер
29
Флеккер
14
Клем
31
Роттер
31
Роттер
14
Клем
30
Хорват
28
Хайль
28
Хайль
30
Хорват
55
Реп
27
27
55
Реп
9
Шабби
24
Тадич
24
Тадич
9
Шабби
Остались в запасе
ЛАСК
Хартберг
41
Erwin Softic
ЦФ
20
Патрик Плойер
ЦФ
45
Fredy Valencia
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
1
Raphael Sallinger
ВР
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
41
Erwin Softic
ЦФ
20
Патрик Плойер
ЦФ
45
Fredy Valencia
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча ЛАСК - Хартберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
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